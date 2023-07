Schlechter Scherz mit Folgen: 20-Jähriger schreibt "aus Langeweile" über Terroranschlag

Ein 20-jähriger Kaufbeurer schreibt in einem öffentlichen Chat, er plane „aus Langeweile einen Terroranschlag“. Wegen dieser Nachricht landet er vor Gericht.

07.07.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Er wollte nach eigenen Angaben „nur Spaß haben“ und schoss dabei weit über das Ziel hinaus: Ein 20-jähriger Kaufbeurer hat im Februar in einem öffentlichen Chat eine Nachricht an einen anderen Teilnehmer verschickt, in der er behauptete, „aus Langeweile“ einen Terroranschlag zu planen. Der Empfänger der Zeilen fand dies alles andere als spaßig und informierte die Behörden.

