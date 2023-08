Schleifring in Kaufbeuren: Letzter Schliff am Neubau

Schleifring nimmt seinen Neubau in Kaufbeuren Ende des Jahres planmäßig in Betrieb. Die Investitionen belaufen sich auf 20 Millionen Euro.

05.08.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Die Investitionen des Unternehmens Schleifring am Kaufbeurer Standort haben sich bereits gelohnt. Nachdem Corona den weltweiten Bedarf an Computertomografen nach oben getrieben hatte, stieg nach der Pandemie mit dem auflebenden Flugverkehr der Absatz an Gepäckscannern. Beides Geräte, in denen sogenannte Schleifringe zum Einsatz kommen, die von der gleichnamigen Firma produziert werden. Ende des Jahres geht der Neubau in Betrieb.

