Skulptur am Oggenrieder Weiher würdigt Schnappschildkröte Lotti

Die Gemeinde Irsee weiht am Freitag eine Skulptur der Schnappschildkröte von Roman Reitzer ein. Die neue Lotti ist nicht allein.

27.07.2021 | Stand: 13:52 Uhr

Vor acht Jahren brachte eine Schildkröte Irsee ins Rampenlicht der Öffentlichkeit: Das wird nun mit einer Skulptur gewürdigt.

Der nicht vorhandene Medienstar

2013 wurde ein Junge beim Baden im Oggenrieder Weiher in Irsee am Fuß verletzt – möglicherweise die Folge einer Bissverletzung. Und die wahrscheinlichste Ursache dieses Bisses schien eine Schnappschildkröte zu sein. Deshalb wurde eine umfassende Suche eingeleitet und sogar der Weiher abgelassen, doch das Reptil niemals gefunden. Doch die Geschichte machte weltweit Schlagzeilen und die schnell auf Lotti getaufte Schnappschildkröte wurde zum Medienstar.

Gestresste Bevölkerung

Die Bevölkerung in Irsee war davon weniger amüsiert: Wochenlang irrlichterten Journalisten und Schaulustige durch das Dorf auf der Suche nach dem Monster aus dem Weiher. Inzwischen gehört Lotti als Graffiti oder Backware zur Geschichte der Gemeinde. Und am Oggenrieder Weiher kündete eine erste Metallschildkröte der Irseer Künstler Peter Müller und Roman Reitzer von dem Phänomen. Nun steht am Weiher eine weitere Lotti, ebenfalls von Reitzer.

Musik und Schach zur Einweihung

Lesen Sie auch

Anwohner sind von Feiern am Oggenrieder Weiher genervt Freizeit in Irsee

Die Skulptur wurde im Auftrag der Gemeinde in der Nähe des Kinderbeckens aufgestellt und wird am Freitag ab 18 Uhr offiziell eingeweiht. Das gilt auch für das Schachspiel, das nun am Weiher das Freizeitangebot erweitert. Dazu wird der Irseer Musikverein aufspielen. Vielleicht schaut die echte Lotti ja vorbei, da nun attraktive Artgenossen vor Ort sind.

Lesen Sie auch: Lottis Urahnen aus der Hammerschmiede: Im Allgäu lebten einst Alligatorschildkröten