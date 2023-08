Schnappschildkröte Lotti: Heute geht die Suche in Irsee weiter

Heute, Samstag, setzt sich am Morgen die Suche nach der Schnappschildkröte Lotti am Oggenrieder Weiher in Irsee fort. Was dort geboten ist.

05.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Suche nach der Schnappschildkröte Lotti ist auch nach zehn Jahren nicht beendet. Im August 2023 – vor genau zehn Jahren – setzte der weltweite Medien-Hype um das Tier ein. Seitdem lebt Lotti als Mythos, auch wenn es das Tier aus Fleisch und Blut gar nicht gegeben haben mag. Dafür aber in Form eines Laugengebäcks in der Irseer Bäckerei Koneberg, die der Schildkröte schon früh ein kulinarisches Denkmal gesetzt hat. Bäckermeisterin Gudrun sowie Volker Koneberg hatten die essbaren Schildkröten in kleiner Auflage erstmals im August 2013 nur „als Gag“ aus dem Backofen geholt und verteilt. Dann erlebten sie jedoch, dass der Ansturm auf Lotti nicht nur am Oggenrieder Weiher, sondern auch im Geschäft einsetzte. Seitdem taucht Lotti in Irsee regelmäßig auch als Snack auf.

Zum Jubiläum kommt die Schildkröte nun wieder zu Ehren. „Zehn Jahre auf der Suche nach Lotti – Du hast sie gefunden“, so steht es auf den Verpackungen von 50 bis 100 Gebäck-Lottis, die laut Volker Koneberg an diesem Samstagmorgen (5. August) rund um den Oggenrieder Weiher versteckt sein werden. „Ein Geschenk an die Irseer“ nennt er die Aktion, mit der ein ebenso kurzer wie denkwürdiger Abschnitt in der Geschichte des Dorfes gewürdigt werde. Wer eine Lotti findet, darf sie selbstverständlich behalten, essen oder auch aufheben. Denn der ideelle Wert eines jeden Gebäcks dürfte noch steigen, denn auch in vielen Jahren wird man sich in Irsee noch an Lotti erinnern.