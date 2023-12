Schneefrei statt Iserlohn - U20 pausiert in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren muss ihre Partien in der DNL bei den Young Roosters unfreiwillig absagen. Dafür geht es ab Mittwoch drei Mal gegen Bad Tölz.

05.12.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ein unfreiwillig freies Wochenende hatte die U20 des ESV Kaufbeuren. Eigentlich sollte sie in der DNL doppelt in Iserlohn spielen. Doch daraus wurde nichts. Wegen des enormen Schneefalls in der Nacht auf Samstag war das Eintreffen des bestellten Busses schon so sehr verspätet, dass es die Mannschaft von Andreas Becherer niemals mehr pünktlich nach Iserlohn geschafft hätte.

Um 8 Uhr morgens ging noch nichts

Die geplante Abfahrt war auf acht Uhr morgens angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Straßen in und um Kaufbeuren aber noch wenig geräumt. In Absprache mit Gegner und Verband wurden die Spiele verschoben – vermutlich auf Januar. Weil in der Kaufbeurer Halle kurzerhand auch keine Eiszeiten für ein Training stattdessen frei waren, bekam die U20 entsprechend das ganze Wochenende über frei.

Drei Mal Bad Tölz

Am Dienstag startet sie mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Mittwochabend in Bad Tölz – los geht es dort um 18.30 Uhr. Bad Tölz wird auch der Gegner am kommenden Wochenende sein. Somit spielt Kaufbeuren nun drei Mal in Folge gegen den EC.