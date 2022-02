Wind und Schnee haben auch in und um Kaufbeuren Autofahrern und Hauseigentümern zu schaffen gemacht. Die Polizei meldet fast ausschließlich Blechschäden.

07.02.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Wer sich am Samstag bei strahlendem Sonnenschein schon nahe am Frühling wähnte, der wurde ab Sonntagmittag in Windeseile eines Besseren belehrt. Der Winter legte heftig nach – und zwar mit Urgewalten. Heftiger Sturm, später dann Neuschnee und am Montagmorgen sogar ein Wintergewitter ließen die Schneedecke auch an unmöglichen Stellen wachsen und machten vor allem den Autofahrern zu schaffen.