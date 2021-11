Schneeweißchen und Rosenrot: Kulturwerkstatt sagt Aufführungen wegen 2G-Regel ab

Bei der Premiere sieht das Publikum eine freche und junge Inszenierung auf der Bühne. Kurz danach zählt Kaufbeuren zu den bayerischen Corona-Hotspots.

08.11.2021 | Stand: 18:38 Uhr

Ein wohlbekanntes Märchen in neuem, unkonventionellen Gewand präsentierte die Kulturwerkstatt Kaufbeuren als erste große Premiere nach der Corona-Zwangspause. Eigentlich waren für das Wochenende drei weitere Veranstaltungen geplant. Doch die musste das Kinder- und Jugendtheater nun kurzfristig absagen.

Verschärfte Corona-Regeln in Kaufbeuren

Seit Sonntag zählt Kaufbeuren zu den bayerischen Corona-Hotspots. Damit gelten in der Region strengere Regeln. Das bedeutet für das Theater Schauburg: Ungeimpfte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen weder spielen noch zuschauen. Denn dort müssen sich die Besucher und Darsteller an die 2G-Regel halten, also geimpft oder genesen sein.

Die Aufführungen, die am Freitag, Samstag und Sonntag geplant waren, fallen dementsprechend aus. "Wir bedauern dies sehr, aber wir haben leider keine andere Möglichkeit", schreiben die Kulturwerkstatt-Akteure auf ihrer Homepage. Ob das Stück vor Weihnachten noch einmal auf die Bühne kommt, sei bisher noch unklar.