Schnuppertraining der besonderen Art - drei Westendorfer bei der deutschen Meisterschaft im Ringen

Der TSV Westendorf hat drei Athleten bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im Ringen. Dabei betreten die Ostallgäuer Neuland.

03.03.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Drei Westendorfer starten am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Junioren. Während Maximilian Prestele als einziger Allgäuer Vertreter bei den Griechisch-römisch-Spezialisten in Triberg auf die Matte gehen wird, hat der Bayerische Ringer-Verband (BRV) für die zeitgleich verlaufenen Titelkämpfe im Freistil in Bruchsal ebenfalls zwei TSV’ler nominiert: Luis Wurmser und Niklas Steiner.

Vizemeister der Kadetten muss bei den Junioren ran

Die drei hoffnungsvollen Talente aus der Ringerhochburg Westendorf können bei den Wettkämpfen ohne Druck auflaufen. Denn für Niklas Steiner und für Luis Wurmser ist es altersbedingt das erste Jahr im Juniorenbereich. „Der Sprung aus dem Kadettenbereich ist erfahrungsgemäß sehr groß“, erklärt Westendorfs Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle. Allein im leichtesten Limit bis 57 Kilo gehen 19 Ringer auf die Matte. Die nationale Konkurrenz ist daher für Niklas Steiner, der im vergangenen Jahr noch bei den Kadetten den Vizetitel holte, besonders groß. „Niki kann frei aufringen. Jeder Kampf, den er absolviert, tut ihm sehr gut“, sagt Einsle.

Raue Luft auch für Luis Wurmser

Im Limit bis 70 Kilo muss Luis Wurmser ran. Auch er wird die raue Luft zu spüren bekommen. Bei dem 18-jährigen Freistilspezialisten, der im vergangenen Jahr bei den nationalen Titelkämpfen Rang fünf holte, gibt es im 24 großen Mann starken Teilnehmerfeld viele Athleten, die bereits in der Ersten und Zweiten Bundesliga zum Einsatz kommen. „Luis hat ebenfalls starke Gegner, aber kann ohne Druck auf die Matte gehen“, betont Einsle, der als Landestrainer in Bruchsal mit dabei sein wird.

Maximilian Prestele tritt im Griechisch-römisch an

Im rund 150 Kilometer entfernten Triberg geht Maximilian Prestele auf die Matte. Der 16-Jährige, der aufgrund seines Alters noch bei den Kadetten ringt, wird bei den Junioren Erfahrungen sammeln. „Max ist ein sehr fleißiger und talentierter Sportler, weshalb wir ihm auch die Chance geben, sich als Kadett im letzten Jahr nun bei den Junioren beweisen zu können. Er kann völlig frei aufringen und in diese Altersklasse hineinschnuppern“, sagt Landestrainer Patric Nuding, im BRV für die Junioren und Männer im Greco verantwortlich.

Die DM als optimales Training

Für Prestele ist die deutsche Meisterschaft auch ein optimales Training. Es wird für ihn keine einfache Mission, „wenngleich er das Zeug hat, dass er im Juniorenbereich dem einen oder anderen Gegner das Leben schwer machen wird“, sagt Nuding. Betreut wird Prestele vor Ort von Maximilian Goßner, TSV-Cheftrainer für Griechisch-römisch.