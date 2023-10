Schockanruf in Buchloe: 44-Jährige wegen Betrugs vor Gericht

Ein 80-jähriger Buchloer wird Opfer eines Enkeltricks. Die damalige Geld-Abholerin kommt vor Gericht in Kaufbeuren gerade noch mit einer Bewährungsstrafe davon.

10.10.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Was die 44-jährige Angeklagte als „den größten Fehler meines Lebens“ bezeichnete, war für die Vorsitzende des Kaufbeurer Schöffengerichts „eine der schäbigsten Arten des Betrugs“. Die Frau aus Baden-Württemberg hatte sich vor eineinhalb Jahren von einer Enkeltrick-Bande als Geld-Abholerin anwerben lassen und war dann in deren Auftrag nach Buchloe gefahren. Dort ließ sie sich von einem 80-Jährigen 15.000 Euro übergeben. Dem Rentner war zuvor in einem Schockanruf vorgetäuscht worden, dass seine Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Abwendung einer Haft eine Kaution von mindestens 40.000 Euro benötige.

