Schon wieder Ärger mit Vodafone: Kaufbeurer Kunden sind genervt

Ein AZ-Leser ärgert sich vor allem über den Sprachcomputer seines Netzanbieters – und darüber, dass er das Finale der Ski-WM im Fernsehen verpasst hat.

16.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Tagelang habe er Probleme mit seiner Internetverbindung und seinem Fernsehanschluss gehabt, beschwert sich ein AZ-Leser. Und er sei nicht der einzige Vodafone-Kunde gewesen, der von dem Ausfall betroffen war. Er wohne im Troppauer Weg und habe in seiner Nachbarschaft herumgefragt.

Die ganze Nachbarschaft war ohne Netz

Der Leser schätzt, dass mindestens 30 weitere Vodafone-Kunden im Kaufbeurer Osten ab dem 5. März kein Kabel-TV empfangen, kein Internet nutzen und teilweise auch nicht im Festnetz telefonieren konnten. Einen Service-Mitarbeiter von Vodafone habe er nicht erreicht: „Unter der Nummer der Störungshotline antwortete lediglich ein Sprachcomputer, dort bin ich aber nicht weitergekommen.“

WM-Wettkämpfe im TV verpasst

Erst am 9. März, also nach dem Wochenende, habe sich ein Techniker gemeldet und etwas von einer allgemeinen Störung erklärt, die nun behoben sei. Ärgerlich für den Leser – denn wegen des TV-Ausfalls am Wochenende habe er viele Wettkämpfe der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf verpasst, die gerne sehen wollte.

"Senioren verzweifeln am Sprachcomputer"

„Am meisten ärgert mich aber, dass man nie jemanden persönlich erreicht, der einem sagt, was Sache ist“, sagt der Vodafone-Kunde. In seiner Nachbarschaft leben viele Über-80-Jährige, „die verzweifeln doch an so einem Sprachcomputer“.

Bauteil im Verstärkerpunkt war defekt

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Vodafone-Pressesprecherin Heike Koring, dass es im besagten Zeitraum zwei voneinander unabhängige Störungen in Kaufbeuren gab: Zum Einen sei von Freitagabend, 5. März, bis zum frühen Montagnachmittag, 8. März, das lokale Kabelglasfasernetz eingeschränkt gewesen. Rund 50 Haushalte konnten in diesem Zeitraum weder Kabel-TV, noch Internet und Festnetztelefon nutzen. „Ursache war ein defektes Bauteil in einem Verstärkerpunkt in der Wörishofener Straße“, erklärt Koring.

600 Haushalte konnten kein Kabel-TV empfangen

Zudem sei ein weiterer Verstärkerpunkt defekt gewesen – von Samstagabend, 6. März, bis Mittwochabend, 10. März, konnten deshalb rund 600 Haushalte in Kaufbeuren vorübergehend kein Kabel-TV empfangen konnten. Internet- und Telefonverbindungen seien von diesem Defekt nicht betroffen gewesen und hätten funktionierten.

Erst Ende Januar waren 400 Haushalte in Kaufbeuren von einem Ausfall im Vodafone-Netz betroffen.

Sprachcomputer soll Kundenanfragen steuern

Zur Schaltung des Sprachcomputers unter der Vodafone-Kundenservice-Rufnummer erklärt Koring, dass dort ein Auswahl-Menü sicherstellen solle, dass die Anrufer schnellstmöglich dem für ihr jeweiliges Anliegen richtigen Ansprechpartner – keinem Computer, sondern einem Menschen aus Fleisch und Blut – zugeordnet werden.

Nicht jeder kann sofort mit Ansprechpartner verbunden werden

Zu Stoßzeiten könne es bei der Hotline zu einem erhöhten Anrufvolumen kommen, „sodass nicht jeder Anrufer sofort mit einem Ansprechpartner verbunden werden kann“. Alternativ könnten Störungen auch über die Vodafone-Internetseite gemeldet werden.

Trotzdem sei es den Servicemitarbeitern nicht immer möglich, den Kunden sofort Informationen zur Störungsursache und voraussichtlichen Termin zur Behebung zu geben, sagt die Unternehmenssprecherin. Das sei zum Beispiel dann der Fall, wenn die Störungsursache noch nicht lokalisiert werden konnte oder aufwändige Reparaturarbeiten notwendig sind, deren Dauer schwer abzusehen ist.