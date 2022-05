Schüler erlaufen über 22.000 Euro für Ukraine-Projekte

Rotary Club Kaufbeuren übergibt Spenden für die Ukraine-Projekte. Lebenshilfe unterstützt damit hilfsbedürftige Flüchtlingskinder.

Von Allgäuer Zeitung

23.05.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Der Rotary Club Kaufbeuren und die Lebenshilfe Ostallgäu blicken gemeinsam auf den diesjährigen virtuellen Spendenlauf zugunsten der Ukraine-Flüchtlingshilfe zurück. „Mit 3.585 Teilnehmenden ist dies die größte derartige Veranstaltung im Allgäu“, freut sich Initiator und Projektleiter Volkmar Reschke vom Rotary Club. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 22.600 Euro zusammen. Das Geld fließt an die Lebenshilfe Ostallgäu, die im Rahmen ihrer Kooperation mit einer ukrainischen Partnereinrichtung hilfsbedürftige Flüchtlingskinder und ihre Familien sowohl hier vor Ort als auch in der Ukraine unterstützt. (Unseren News-Blog zum Ukraine-Krieg finden Sie hier.)

