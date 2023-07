Schüler im Einsatz: Blumen und Kräuter fürs Stadtmuseum Kaufbeuren

Eine Klasse der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz gestaltet ein Beet im Hof des Stadtmuseums - unter erschwerten Bedingungen.

09.07.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Im Frühjahr hat die Klasse 4a der Gustav-Leutelt-Schule das Stadtmuseum beim Anlegen eines Kräuterbeets im Museumsgarten unterstützt. Das Projekt ist laut Pressemitteilung Teil der aktuellen Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima & Du“, bei der das Stadtmuseum mit zahlreichen Kooperationspartnern aus der Stadtgesellschaft zusammengearbeitet hat. Angeregt durch die Sonderausstellung „Umwelt, Klima & Du“ entstand bereits Anfang des Jahres die Idee, im Museumshof etwas zu schaffen, das über die Laufzeit der Ausstellung Bestand hat.

Beet im Stadtmuseum: Das Problem mit dem Schatten

Durch die umliegenden Gebäude und den Kastanienbaum liegt der Hof die meiste Zeit im Schatten. An der Stelle, an der noch am meisten Sonne hinkommt, legte die Klasse, unterstützt vom städtischen Bauhof ein Blüh- und Kräuterbeet an. Die Wetterprognosen im Mai waren kalt und unbeständig, als der Bauhof die Vorarbeiten leistete und entlang eines bestehenden Sitzelements aus Massivstein die Grasnarbe abtrug. Der Bereich wurde mit einer Unterlage aufgefüllt, die für Kräuter und Magerwiesenblumen geeignet ist. Trotz Regens am Pflanztag setzten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerein Lilly Breitenborn-Ahlvers, die Kräuter ein und säte die Blumen an.

Im Nachgang gestaltete die Klasse, die an ihrer Schule auch am Projekt „Gemüse-Ackerdemie“ teilnimmt und Gemüse anbaut, noch Pflanzschilder und Blühpapiere. Die Blumen und Kräuter, die mittlerweile schon gut angewachsen sind, sollen künftig den Bienen dienen, die seit Mai auf dem Dach des Museums wohnen und im Umfeld nach Blütenpollen suchen.

Projekt im Stadt museum: Erster Honig abgefüllt

Der erste Honig wurde von der Imkerei Immenstube bereits abgefüllt und ist im Museumsshop erhältlich, ebenso die selbst gemachten Blühpapiere der Schülerinnen und Schüler, die gegen eine kleine Spende für die „Gartenklasse“ mitgenommen werden können.