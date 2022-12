Schülerteams des TSV in Südbayern vorne dabei

Der Westendorfer Ringer-Nachwuchs ist in Südbayern Erster und Dritter vor dem Finale. Schüler II feiern Kantersieg.

01.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Zweite Schülermannschaft des TSV Westendorf wird zum Ende der Saison in der Bezirksliga Oberbayern-Schwaben unter den drei besten Teams sein. Im vorletzten Kampf der Runde der Gruppe B gewann das Nachwuchsteam das Duell in Sankt Wolfgang souverän mit 49:12. Für den TSV war es der fünfte Sieg im siebten Saisonkampf.

Westendorf II dominant

Die Dominanz der Westendorfer war wieder einmal ungebrochen. 13 der 16 Einzelkämpfe gingen auf das Konto des TSV, wobei Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele insgesamt zehn Athleten einsetzte. Bereits zur Pause war die Messe längst gelesen: Der TSV führte mit 27:4. Darunter waren vier Schultersiege und einen technischen Überlegenheitssieg. Die Gewichtsklasse bis 41 Kilo ließ der Gastgeber sowohl in Halbzeit eins als auch im zweiten Durchgang unbesetzt. In dem konnte Sankt Wolfgang das Ergebnis noch leicht korrigieren, weil es die Duelle bis 50 und 60 Kilo technisch überlegen gewann. Ansonsten beherrschte Westendorfs Nachwuchs das Geschehen auf der Matte mit sechs weiteren überzeugenden Auftritten bei den Oberbayern, die mit 0:16-Punkte am Tabellenende zu finden sind.

Schüler II ist Tabellenführer

Der TSV wird aller Voraussicht nach die Saison auf Rang drei beenden, weil sich der ESV München und Spitzenreiter SC Isaria Unterföhring zum großen Finale in dieser Gruppe noch gegenüberstehen und um den ersten Platz kämpfen. Westendorf trifft zum Abschluss am Samstag daheim auf München Ost. Auch die Schüler I des TSV kämpfen in Gruppe A am selben Tag gegen die Landeshauptstädter – wobei Westendorf als ungeschlagener Primus in das Kräftemessen geht.