Schutzwald für geplanten Kita-Neubau in Neugablonz gerodet

Am Freibad in Neugablonz haben die Vorbereitungen für den Bau einer Tagesstätte für bis zu 200 Kinder begonnen. Was dieses Vorhaben ungewöhnlich macht.

24.02.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Angesichts der großen Not an Betreuungsplätzen lassen Stadt und freie Träger Kindertagesstätten nicht nur erweitern, sondern auch komplett neu errichten. Ein weiteres Kinderhaus soll in der Neugablonzer Gewerbestraße entstehen. Dort ließ die Stadt jetzt ein Stück Bannwald roden, um Platz für das Baufeld zwischen dem Freibad und der Straße zu schaffen. Für ihn wird es laut Baureferent Helge Carl gleichwertige Ersatzpflanzungen an anderer Stelle geben.

Einen Sprung in seinem Betreuungsangebot möchte Kaufbeuren mit dem geplanten Kinderhaus am Erlebnisbad machen. 9,2 Millionen Euro Baukosten sind dafür mindestens kalkuliert. „Damit entsteht ein neuer Akzent am Stadteingang“, sagt Carl. Bis zu 200 Kinder sollen in der neuen Einrichtung betreut werden. Das Vorhaben ist wegen seiner Dimension und Lage ungewöhnlich.

Kinderhaus in Neugablonz: Heimat für bis zu 200 Kinder

Im Dezember 2020 hatte der Stadtrat den Neubau eines Kinderhauses beschlossen. Der Ferienausschuss genehmigte die Entwurfsplanung im vergangenen Sommer als Grundlage für den Bau und einen Förderantrag an die Regierung von Schwaben. Drei Kindergartengruppen mit 75 Kindern, zwei Hortgruppen mit 30 Kindern und drei Krippengruppen mit 45 Kindern sollen in dem Neubau ihre Heimat finden. Auch der nahe Waldkindergarten wird von der neuen Kita profitieren. Dessen 50 Kinder sollen dort ihr Mittagessen einnehmen können.

Der Neubau wird auf 2300 Quadratmetern Fläche vor der DLRG-Wache am Freibad entstehen. Geplant ist das Kinderhaus winkelförmig mit Flachdach, auf dem eine Fotovoltaikanlage Platz haben soll. Der Gebäudeteil direkt an der Gewerbestraße wird drei Stockwerke haben, der nördliche Bereich am Freibad-Parkplatz ist eingeschossig geplant.

Veränderungen bringt das neue Kinderhaus auch für den DLRG-Stützpunkt und das Freibad mit sich. Ein Garagengebäude der DLRG, das sich zurzeit auf dem zukünftigen Gartenteil befindet, soll abgebrochen und als Anbau des bestehenden DLRG-Gebäudes errichtet werden. Die Zugänge zu beiden Einrichtungen sollen neu geordnet werden. Dort sind auch Fahrradabstellplätze für Eltern und Bedienstete vorgesehen. Außerhalb der Freibadsaison ist der Parkplatz vor dem Eingang zum Freibad zum Bringen und Holen der Kinder geplant. Für die Freibadsaison sollen zwölf Kurzzeitparkplätze auf der Westseite der Gewerbestraße diese Aufgabe erfüllen. Unklar ist derzeit noch, ob es angesichts der prominenten Lage an der Fassade des Gebäudes eine Art Kunstwerk geben könnte. Im Ferienausschuss war der Wunsch geäußert worden, möglicherweise etwas mit der in Neugablonz ansässigen Schmuckfachschule umzusetzen.

Bleibt es bei dem Zeitplan, könnte der Bau des Kinderhauses im Frühjahr beginnen. Carl rechnet mit zweieinhalb Jahren Bauzeit.