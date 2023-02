Schwäbischer Meister - SVM holt nächsten Titel

Die U18 des SV Mauerstetten gewinnt die Bezirksmeisterschaft und qualifiziert sich weiter. Bei den südbayerischen Titelkämpfen warten schwere Gegner.

03.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die U18 des SV Mauerstetten hat einen weiteren Titel gewonnen: In Haunstetten sind acht Teams an den Start gegangen, die um zwei Tickets für die südbayerische Meisterschaft kämpften – die Volleyballerinnen des SVM schafften das.

Ina Wahmhoff fällt verletzt aus

In der Gruppe A hatte es der SVM mit dem BSC Illertal (25:8 und 25:18) sowie dem FC Kleinaitingen zu tun – beide Spiele wurden souverän in zwei Sätzen gewonnen. Im dritten Gruppenspiel gab es gegen den FSV Marktoffingen einen kurzen Schreckmoment als sich Ina Wahmhoff die Schulter ausgekugelt hatte, die aber sofort fachmännisch eingerenkt wurde. Dennoch fiel Wahmhoff für das restliche Turnier aus. Durch das 25:12 und 25:11 gegen Marktoffingen stand Mauerstetten ohne Satzverlust als Gruppensieger fest. Dies war durch ein homogenes Zusammenspiel aller Start- und Ersatzspielerinnen möglich, die alle sehr viel Spielanteile bekamen.

Den Ausrichter rausgeworfen

Die Gruppe B wurde erwartungsgemäß von Sonthofen vor Haunstetten, Pfuhl und Nördlingen angeführt. Im Überkreuzvergleich traf der SVM auf Ausrichter Haunstetten. Auch hier spielte der SVM von Anfang an sein Spiel, machte mit variablen Angriffskombinationen Druck, war stark in der Abwehr und gewann. Im anderen Halbfinale siegte der TSV Sonthofen gegen Marktoffingen.

Erzrivale Sonthofen im Finale

Im ersten Satz zog der SVM beeindruckend davon und ließ dem Gegner keine Chance, sein Spiel aufzubauen (25:15). Sehr schnell lagen die Mauerstettener Mädels allerdings im zweiten Satz hinten. Zwar konnten sie aufholen, aber der zweite Durchgang ging an Sonthofen (22:25). Jetzt war es wichtig, im Entscheidungssatz von Anfang Gas zu geben, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen, und das gelang eindrucksvoll. Die Spielstände 6:1 und 11:7 ließen keinen Zweifel an dem Vorhaben. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, viel Willen und druckvollem aggressiven Angriffsspiel holte sich der SVM den Sieg mit 15:7 und somit den Titel schwäbischer Meister in der U18.

Die nächsten Titelkämpfe

Die beiden Erstplatzierten sind nun am 11./12. Februar in München bei der südbayerischen Meisterschaft dabei, dazu stoßen zwei niederbayerische und vier oberbayerische Teams. Zuvor finden die schwäbische Meisterschaft der U16 beim BSC Illertal (Heribert-Wilhelmhalle in Sonthofen) und der U20 beim TSV Sonthofen (Allgäuhalle Sonthofen) statt.