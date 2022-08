So sollen die Algen im Schwanenweiher in Kaufbeuren ausgehungert werden

Es ist ein Phänomen, für das keiner eine Erklärung hat: Der Schwanenweiher in Kaufbeuren ist von Algen besiedelt. Jetzt gibt es Hoffnung.

19.08.2022 | Stand: 12:22 Uhr

So schnell sich die Algen bislang im Schwanenweiher am Rathaus vermehrt haben, so lange dauert es, bis die Stadt dieses Problem in den Griff bekommt. Die Weichen dafür sind nun jedenfalls ein weiteres Mal gestellt. Neue Pflanzen sollen dem ungeliebten schlingernden Grünzeug das Wasser abgraben oder treffender: die Nährstoffe entziehen. Ob das wirklich klappt, wird man möglicherweise erst in einigen Wochen oder Monaten sehen. „Es dauert, bis Ergebnisse erkennbar sind“, sagt Bauhofleiter Georgio Buchs.

