Schwarz-Weiß ist auch bunt - Thomas Denninger und die Kunstreiter

Das Fragenquartett: Thomas Denninger von den Kunstreitern Kaufbeuren über die Bedeutung von Namen, die Stärken von Mannschaften und warum es nicht immer elf Freunde sein müssen.

16.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

KaufbeurenVier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Thomas Denninger. Der Vorsitzende und sein Team lavieren die Kunstreiter durch die närrische Zeit – ohne Elferrat, aber trotzdem einer Fußballmannschaft ähnlich.

Die Kunstreiter Kaufbeuren werden von einem Präsidium geführt. Das scheint seit über 150 Jahren für Fasching zu reichen. Oder wäre das auch ein Modell, das im Fußball – Elferrat! – erfolgreich sein könnte?

Thomas Denninger: Wir Kunstreiter haben keinen Elferrat, sondern ein Präsidium mit vier Mitgliedern. Also ähnlich wie beim Fußball, nur Sportdirektor und Trainer fehlen uns, wir machen aber dafür auch keine Fehleinkäufe oder überzogene Transfers.

1866 wurden die Kunstreiter gegründet, 1860 der TSV München – der gab sich aber den martialischen Beinamen „Löwen“. Sind die Kaufbeurer so harm- und zahnlos?

Denninger: Harmlos sind wir auf jeden Fall, zahnlos dank heutiger Zahnmedizintechnik zum Glück nicht mehr. Wir müssen aber ja auch keinem Gegner Angst einjagen.

Zum 100-jährigen Bestehen führten de Kunstreiter den Buroniaball ein – heute Schwarz-Weiß Ball genannt. Täte dem Verein nicht ein bisschen Farbe gut – die Fußbälle sind inzwischen auch bunt?

Denninger: Früher war der Buronia Gala Ball ein sehr aufwendiger Kostümball mit sehr aufwendiger Dekoration des Stadtsaals. Mittlerweile ist der Schwarz-Weiß Ball der letzte große Ball der Stadt Kaufbeuren – und diese Tradition wollen wir gerne fortführen. Schwarz-Weiß steht für Gala, unsere Damen haben wunderschöne bunte Kleider an.

Die Karnevalisten starten Anfang November in die Saison – die Ende Februar wieder endet. Was machen sie in der Zwischenzeit: Verletzungen auskurieren, auf dem Transfermarkt tätig werden oder mit Geld statt Knollen (Guzis) um sich werfen?

Denninger: Klar, erst mal Wunden lecken und Verletzungen auskurieren. Danach haben wir das ganze Jahr tolle Aktivitäten für unsere Mitglieder, wo wir das Geld wieder unter das Volk bringen, wie Ausflüge, Lagerleben und so weiter. Tolle Transfers sind leider nicht in Sicht, aber wenn jemand bei uns mitmachen möchte und bezahlbar ist, sind wir gerne für alles offen.

Das Fragenquartett bisher:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".