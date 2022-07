Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kaufbeuren mit mehreren Autos sind Personen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Mindelheimer Straße ist gesperrt.

20.07.2022 | Stand: 10:58 Uhr

In Kaufbeuren ist es in der Mindelheimer Straße am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind mehrere Autos daran beteiligt.

Mehrere Menschen bei Unfall in Kaufbeuren eingeklemmt

Es sollen mehrere Menschen eingeklemmt sein, die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Mindelheimer Straße bleibt voraussichtlich bis mittags für den Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Hier folgen in Kürze weitere Informationen zu dem Unfall.

