Schwerer Verkehrsunfall in Osterzell: Anwohner befreien Fahrer aus zerstörtem Auto

In Osterzell ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-Jähriger ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

06.07.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Anwohner haben in Osterzell einen 62-Jährigen nach einem schweren Unfall aus seinem Auto befreit. Der Mann war von Bidingen kommend von der Straße abgekommen. Er touchierte mit seinem Wagen einen Baum sowie eine Laterne. In einem angrenzenden Garten rechts der Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug.

Schwerer Unfall in Osterzell: Totalschaden an Fahrzeug

Zunächst behandelte der Notarzt den Verletzten, dann brachten die Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Den Schaden an Baum, Laterne und im Garten schätzt die Polizei ebenfalls auf mehrere tausend Euro. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und Umgebung finden Sie hier.