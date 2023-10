Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen - Feuerwehr probt Horrorszenario

Die Feuerwehren aus Kaufbeuren und Baisweil proben den Ernstfall. Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen muss jeder Handgriff sitzen.

20.10.2023 | Stand: 07:15 Uhr

Das ist der Horror eines jeden Retters. Ein Lastwagen gerät in den Gegenverkehr, stößt mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen und begräbt zwei weitere Autos unter sich. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, haben die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Kaufbeuren und Baisweil ein solches Szenario am Mittwochabend geprobt. In der Buronstraße waren die ineinander verkeilten Fahrzeuge realitätsnah aufgebaut.

Rund 50 Einsatzkräfte rückten mit zehn Fahrzeugen an. Mit Schere, Spreitzer und Rettungszylinder arbeiteten sich die Helfer zu den angenommenen Unfallopfern vor und befreiten diese so schonend wie möglich. "Ein tolles Zusammenwirken und eine gute Kommunikation der verschiedenen Kräfte", das ist das Fazit von Stadtbrandmeister Stefan Waldner von der Kaufbeurer Feuerwehr. "Die eingeklemmten Personen wurden mit größter Sorgfalt und Umsicht gerettet", sagt er.