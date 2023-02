Schweres Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Betroffenheit in Kaufbeuren ist groß

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien schockiert auch die Menschen in Kaufbeuren. Einige haben Freunde oder Verwandte in den betroffenen Gebieten.

07.02.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Millionen von Menschen sind vom Erdbeben am Montagmorgen im Südosten der Türkei und in Regionen Syriens betroffen. Bisher starben laut Behördenangaben über 5000 Menschen, viele sind verletzt und haben ihr Zuhause verloren. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt. Regelmäßig kommt es zu Nachbeben. Die Ereignisse beschäftigen auch die Menschen in Kaufbeuren. Einige haben Verwandte oder Freunde in den betroffenen Gegenden.

Osman Öztürk, Vorsitzender des türkisch-islamischen Kulturvereins, sammelt bereits Geld und Kleidung für die Menschen, die von dem Erdbeben betroffen sind. „Wir müssen noch ein paar Tage warten, um zu wissen, was alles gebraucht wird“, sagt er. Er stehe bereits in Kontakt mit einigen Menschen aus Malatya und Sanliurfa. „Sie leben draußen im Freien, in den Gebäuden ist es nicht sicher“, sagt Öztürk.

Viele Gebäude sind nach dem schweren Erdbeben einsturzgefährdet

Die Gebäude, die noch stehen, seien einsturzgefährdet. „Ich weiß von einer Familie, die zurzeit noch unter ihrem Haus verschüttet ist“, sagt Öztürk am Dienstagvormittag. Die Familie warte auf Hilfe. Wann die Einsatzkräfte jedoch kommen, wisse er derzeit noch nicht.

Von seinen Bekannten seien alle am Leben. „Viele schlafen in ihrem Auto“, sagt er. Die Kommunikation mit ihnen sei auch nicht immer einfach. „Gestern war in Hatay bis 11 Uhr das Erdbeben. Da gab es keinen Storm, kein Netz“, sagt Öztürk. „Die Lage ist sehr schwierig, jeden Moment können weitere Häuser einstürzen.“

Schlimme Nachrichten erreichten Hatice Tanriverdi, die in Kaufbeuren lebt und selbst Verwandte in Adiyaman hat. „Dort gibt es viele kleine Dörfer, die jetzt komplett in Trümmern liegen“, übersetzt eine Freundin, was Tanriverdi berichtet. Eine Familie, mit der sie verwandt ist, wurde von dem Erdbeben schwer getroffen. Die schwangere Mutter, der Vater und zwei Söhne, der eine zehn Jahre alt, der andere 20, seien bei dem Erdbeben gestorben. Nur die Tochter im Teenageralter habe man retten können. Sie liege derzeit verletzt im Krankenhaus. Es sei unklar, ob sie überlebt.

Für die Hilfsorganisationen ist es schwierig, die Dörfer zu erreichen

Langsam kommen in diesen Gegenden laut Tanriverdi Hilfskräfte von Türk Kizilaya, dem Türkischen Roten Halbmond, an. Das ist eine Organisation, die ähnliche Aufgaben wie das Deutsche Roten Kreuz hat. Die Dörfer zu erreichen, ist laut Tanriverdi schon unter normalen Umständen nicht ganz einfach. Da bei dem Erdbeben auch viele Straßen zerstört wurden, sei es nun noch schwieriger, dorthin zu gelangen.

Deshalb habe es lange gedauert, bis die Einsatzkräfte kommen konnten. Mittlerweile seien auch Hilfspakete unterwegs.

Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sendet Einsatzkräfte in die Türkei

Auch die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sendet am Mittwoch Einsatzkräfte in die Türkei, um sich ein Bild von der Situation zu machen. „Die Lage vor Ort ist unübersichtlich“, wird Vorstandsvorsitzender Johannes Peter in einer Pressemitteilung zitiert. Ein Mediziner und zwei Koordinatoren fliegen am Mittwoch laut Pressesprecher Sebastian Zausch nach Adana und von dort aus in die Katastrophengebiete. Sie werden mit lokalen Behörden in Kontakt treten, um einschätzen zu können, wo genau Hilfe notwendig ist.

„Es ist kalt dort, zum Teil hat es Minusgrade, die Menschen brauchen also etwas, das sie wärmt“, sagt Zausch. Auch medizinische Hilfe wird in solchen Situationen gebraucht. „Krankenhäuser sind natürlich auch von den Erdbeben betroffen.“ Möglicherweise wird Humedica auch noch Hilfe in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in Syrien schicken. Das sei jedoch wesentlich schwieriger zu organisieren.