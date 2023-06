Sechs Starts bei der bayerischen Meisterschaft - Taekwondo Team in Form

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren holt einem Sieg bei den nordbayerischen Titelkämpfen und qualifiziert sich zusätzlich fünf Mal für die bayerischen Meisterschaften.

12.06.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Die Talentfördergruppe Formen des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) startete bei der nordbayerischen Meisterschaft in Altdorf. Hier gab es die letzte Möglichkeit, sich mit den Plätzen eins bis acht für die bayerischen Meisterschaften am 8. Juli in Günzburg zu qualifizieren.

150 Teilnehmer dabei

150 Teilnehmer aus 15 Vereinen kämpften um die Qualifikation. Vom TTBK gingen sieben Sportler an den Start. Der Formenlauf ist ein festgeschriebener Bewegungsablauf gegen einen imaginären Gegner, ein sogenannter Schattenkampf. Je nach Gürtelgraduierung steigen die geforderten Techniken. Fünf Punktrichter werten Technik und Präsentation in maximal drei Durchgängen. Das Team Charlotta Langner, Lisa Marie Langner und Natalie Smolik startete im Nachwuchsbereich ohne Qualifikationsmodus und belegte mit zwei gut dargestellten Formen Platz zwei. Danach gingen die frisch gebackenen Schwarzgurte an den Start: Nach langer Turnierpause und hartem Training erkämpften Sarah Speiser und Rafael Hafenmaier den zweiten Platz. In der gleichen Kategorie startete auch Moritz Kranz mit Rosalie Freibott vom VFL Buchloe. Verletzungsbedingt musste Formenpartnerin Anna Paul kurzfristig absagen, sodass Kranz und Freibott entschieden, zusammen zu starten. Ohne gemeinsame Vorbereitung, aber mit viel Ehrgeiz erreichten sie den vierten Platz und damit auch die Qualifikation.

Markus Knab holt den Titel

Parasportler Markus Knab ging in der Klasse P20 an den Start. Nach langer Turnierpause belegte er auf Anhieb Platz eins. Die Nachwuchssportlerinnen Lisa Marie Langner, Charlotta Langner und Smolik hatten eine harte Konkurrenz in ihren Einzelkategorien. Sie konnten nicht an ihre vergangenen Leistungen anknüpfen: Lisa Marie Langner kam auf Platz fünf, Charlotta Langner auf Platz acht und Natalie Smolik auf Platz 11 von 17 gemeldeten Startern. Sarah Speiser hatte eine starke Konkurrenz in ihrer Altersklasse Junioren bis 17 Jahre. Mit viel Einsatz, Dynamik und Kraft zeigte sie in der ersten Runde ihre Stärke. Im Finale war die Medaille greifbar, aber nach zwei kleinen Fehlern war eine Platzierung im vorderen Feld nicht mehr möglich. Trotzdem wurde es ein starker sechster Platz und hat sie die Gewissheit, es weiter nach vorne zu schaffen.

Trainer Maik Niepelt zufrieden

Trainer Maik Niepelt war mit dem Tag sehr zufrieden, nun gilt es noch eine Schippe drauf zu legen, um sich bei den bayerischen Meisterschaften bestmöglich zu präsentieren. Vielleicht ist dann auch wieder eine Überraschungsmedaille drin, hofft Niepelt. Insgesamt hat sich das TTBK zwei Paarläufe und vier Einzelstarts bei den bayerischen Meisterschaften gesichert.