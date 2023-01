Sechs-Tage-Rennen mit Schmankerl - großes Fußballturnier in Kaufbeuren

84 Mannschaften auch aus dem höherklassigen Jugendbereich sind bei den Hallentagen der SpVgg Kaufbeuren dabei. Auch der FC Augsburg stellt ein Team.

12.01.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Sechs Tage lang rollte bei der SpVgg Kaufbeuren der Ball, nämlich bei den Hallentagen der Junioren. Dabei gingen insgesamt 84 Mannschaften von der G- bis zur B-Jugend auf das Parkett. „Das waren rundum gelungene Hallentage. Das Interesse war riesengroß. Bereits wenige Tage, nach dem die Einladungen raus sind, waren 80 Prozent der einzelnen Turniere schon belegt“, berichtet Levent Karaaslan, Jugend-Abteilungsleiter bei der SpVgg Kaufbeuren.

Nach zwei Jahren Pause schnelle Zusagen

Dabei musste Karaaslan auch lange darauf warten: „Nach der zweijährigen Corona-Pause konnten wir die traditionellen Kaufbeurer Hallentage in der Dreifach-Turnhalle an der Turnerstraße endlich wieder präsentieren.“ Und die eingeladenen Vereine wussten deshalb, auf was sie sich einlassen würden, weshalb sie nicht nur schnell zusagten: „Ganz besonders freut es uns, dass sich auch Mannschaften aus Baden-Württemberg angemeldet haben. Und ein besonderes Schmankerl war die Teilnahme des Teams des U13-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) vom FC Augsburg“, berichtet der Abteilungsleiter.

Vereine aus Baden-Württemberg

Bei den C-Junioren waren Teams dabei, die in der Regionalliga oder Bayernliga spielen. Bei der D-Jugend hatten die Mannschaften Bezirksoberliga-Niveau, mit dabei waren dort die Vereine aus Baden-Württemberg und eben das U13-Team des FC Augsburg NLZ. „Sehr großes Interesse der Zuschauer gab es vor allem an den D- und C-Junioren mit den hochklassigen Mannschaften. Bei den G-, F- und E- Junioren waren aber auch viele überregionale Teams vertreten“, berichtet Karaaslan weiter. Jede Altersklasse spielte einen ganzen Tag seine Sieger aus.

Teilnehmer wollen wiederkommen

Der Abteilungsleiter zog ein positives Fazit. Denn es habe großes Interesse von zahlreichen Zuschauer an spannenden Spielen gegeben. Das Ganze sei auch nur dank der Sponsoren und Helfer möglich gewesen, denen der Abteilungsleiter dankte. Und das Echo der Teilnehmer sei auch gut gewesen: „Die Rückmeldungen war durchgehend positiv. Viele Vereine haben eine Teilnahme im kommenden Jahr schon zugesagt.“

Sommerturnier im Juli

Das nächste große Turnier ist auch schon in Planung: Vom 21. Juli bis 23. Juli soll es wie vergangenes Jahr wieder ein Sommerturnier für Junioren geben.

Die Turniere: