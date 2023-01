Faschingsmärkte: Mit Secondhandware Geld sparen und Gutes tun

Mit den tollen Tagen kommt in Kaufbeuren und Pforzen die Zeit der Secondhand-Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung. Wer sich diesmal über der Erlös freuen darf.

Von cj

14.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tournee und macht am Freitag, 20. Januar, von 15 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Pforzen (Schulstraße 4) und am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum St. Peter und Paul in Kaufbeuren (Barbarossastraße 23) Halt. Mit den örtlichen Pfarrgemeinden lädt die Hilfsorganisation zum Benefizverkauf ein.

