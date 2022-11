Sehen, fühlen, riechen: Mayr Antriebstechnik lädt zum Bewerbertag

05.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Welche Antwort gibt der Bewerbertag am 12. November auf den Fachkräftemangel?

Christian Illig: Natürlich macht die gesellschaftliche Entwicklung auch vor uns nicht halt. Dem wollen wir entgegenwirken. Tatsächlich ist der Bewerbertag nur ein Baustein dafür. Mayr Antriebstechnik hat im Juli sein 125-jähriges Bestehen gefeiert und in diesem Rahmen viele externe Besucher empfangen.

Überrascht, wie groß Mayr Antriebstechnik ist

Wir stellen immer wieder fest, dass Gäste, die zu uns in den Betrieb kommen, überrascht sind, wie groß Mayr Antriebstechnik heute wirklich ist. Als in der Region verwurzelter Arbeitgeber sind wir sehr wohl ein Begriff. Die wenigsten wissen aber, was wir genau herstellen.

Blick hinter die Kulissen

Wir wollen mit dem Bewerbertag bewusst einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Interessierte sollen die Möglichkeit haben, durch die Hallen zu laufen, zu sehen, zu fühlen, die Luft zu riechen und vor allem mit den Menschen hinter dem Unternehmen, also vielleicht künftigen Kolleginnen und Kollegen, ins Gespräch zu kommen. Das vermittelt einen anderen Eindruck als eine Stellenanzeige oder ein Online-Auftritt.

Was erwartet die Teilnehmenden konkret?

Illig: An diesem Tag werden Ansprechpartner aus allen Bereichen des Unternehmens anwesend sein und Fragen zu Aufgabengebieten, Arbeitsalltag und Anforderungsprofil beantworten. Diese Gespräche sollen einen niederschwelligen Einstieg ermöglichen und den Zugang zur Bewerbung und für ein richtiges Bewerbungsgespräch vereinfachen. Neben dem Gesprächsangebot können die Besucher auch an geführten Rundgängen teilnehmen.

Wie können sich Interessierte vorbereiten?

Illig: Wir bieten auf unserer Website die Möglichkeit, sich online für die Veranstaltung zu registrieren. Jedem registrierten Besucher garantieren wir ein Zeitfenster für ein persönliches Gespräch. Selbstverständlich ist am 12. November auch die Anmeldung direkt vor Ort möglich. Hier können wir Wartezeiten natürlich noch nicht absehen.

Bewerbungsunterlagen gleich mitbringen

Sollte sich jemand konkret für eine Stelle interessieren, ist es natürlich sinnvoll, an diesem Tag gleich die Bewerbungsunterlagen mitzubringen. Allgemeine Initiativbewerbungen dagegen müssen an diesem Tag nicht abgegeben werden. Bewerbungsgespräche werden an diesem Tag ebenfalls nicht stattfinden.

Was sind weitere Bausteine, mit denen Mayr Antriebstechnik dem Fachkräftemangel begegnet?

Illig: Ausbildung ist in der langen Tradition des Familienunternehmens ein zentraler Bestandteil der Stabilitätspolitik. Heute hat Mayr Antriebstechnik 90 Auszubildende in Mauerstetten. Das entspricht in etwa zwölf Prozent der Belegschaft. Insgesamt arbeiten am Standort 750 Menschen. Wichtiger ist allerdings eine andere Zahl: Etwa 60 Prozent der Mitarbeitenden haben ihre Ausbildung auch bei Mayr Antriebstechnik absolviert. Ein so hoher Anteil an Auszubildenden, die bleiben, führt zu einer starken Verwurzelung in der Region. Und wir investieren kontinuierlich in die Ausbildung.

In neue Lehrwerkstatt investiert

Erst 2020 wurde die neue Lehrwerkstatt eröffnet. Ganz aktuell haben wir auch unser Ausbildungsteam erweitert. Statt früher zwei sind jetzt beispielsweise drei, das heißt zwei Ausbilder und eine Ausbilderin, verantwortlich für die gewerbliche Ausbildung. Aber auch neben der Ausbildung ist uns die persönliche Weiterentwicklung wichtig. Darüber hinaus gibt es Konzepte zur Steigerung der Attraktivität von Arbeitsplätzen.

Der Bewerbertag:

Am Samstag, 12. November, öffnet das Maschinenbauunternehmen Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten von 10 bis 13 Uhr seine Tore zum Bewerbertag.

Interessierte aller relevanten Berufsgruppen haben an diesem Tag Gelegenheit, in das Unternehmen zu schnuppern und in lockerer Atmosphäre Gespräche zu führen.