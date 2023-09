Sehen und gesehen werden - 10 Jahre Sprade TV beim ESVK

Seit zehn Jahren berichtet das Team des ESVK für Sprade TV vom Eishockey aus Kaufbeuren. Der Start war abenteuerlich.

Am 15. September ist die DEL 2 in die neue Saison gestartet – es ist ein kleines Jubiläum für Sprade TV, den in Wangen im Allgäu beheimaten Streaming-Anbieter. Der überträgt in seiner zehnten Saison die Spiele aus der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga direkt ins Wohnzimmer.

Der Beginn war abenteuerlich

Was in den Anfängen noch etwas kritisch beäugt wurde, hat sich über die Jahre hinweg in Qualität und Leistung von Jahr zu Jahr gesteigert und ist inzwischen insbesondere für die Auswärtsfans zu einer beliebten Übertragungsquelle geworden. Für den ESV Kaufbeuren von Anfang an dabei ist auch Markus Müller vom Medien-Team der Joker. „Das war zu Beginn schon alles recht abenteuerlich. Wir waren im alten Stadion mit zwei oder drei Personen unter dem Dach in einer kleinen Kabine untergebracht, die nicht mehr als zwei bis drei Quadratmeter hatte“, erzählt Müller über die damaligen Arbeitsbedingungen.

Das neue Stadion war ein Meilenstein

Gleiches berichtet Pit Kustermann, der als Kamera-Mann auf einem Holzpodest mitten im Fanbereich platziert war. „Wir haben uns mit der Zeit schon mit den dortigen Zuschauern arrangiert, doch viel wichtiger war es, dass alle Kabel im Stadion gut befestigt waren, denn ohne Klebeband ging am Spieltag gar nichts“, erzählt Kustermann heute mit einem Schmunzeln im Gesicht. Als Meilenstein für die heutigen Übertragungen beschreibt Matthias Schmalholz den Umzug in das neue Stadion. „Ich glaube, wir brauchen uns heute vor keinem Standort mehr verstecken, was die Qualität und Bedingungen angeht“, sagt Schmalholz, der meistens zusammen mit Markus Müller das Kommentatoren-Team beim ESVK bildet.

Mehr Emotionen im Zuschauerbereich

Eine gute Spielvorbereitung, Neutralität bei der Übertragung und eine Sicherheit im Regelwerk sieht Sprade-Geschäftsführer Christian Müller als Grundlage für die Vereine. Dazu kommt eine Führungskamera, eine für die Totale und zwei Hintertor-Kameras als Mindestanforderung für die Übertragung. „Wir haben an jedem Spieltag vier Kameras mit acht Mitarbeitern besetzt“, beschreibt Pit Kustermann den ehrenamtlichen Personaleinsatz. Mit viel Herzblut sind auch die Kommentatoren am Mikrofon, die nun seit vergangener Spielzeit nicht mehr in einer Kabine, sondern auch mit im Zuschauerbereich sitzen. „Man ist einfach gefühlt näher am Spiel dabei und nimmt auch die Emotionen auf den Rängen besser wahr“, sagt Matthias Schmalholz über den veränderten Arbeitsplatz.

Freude auf die neue Saison

„Mit den Liga-Neulingen aus Rosenheim und Bietigheim kommen auch wieder interessante Teams dazu, über die man sich natürlich im Vorfeld informieren muss. Wir wollen die Zuschauer zwar nicht mit Infos überfluten, aber das Wichtigste gehört zu jedem Gegner dazu“, sagt Markus Müller mit Vorfreude, was die neue Saison bringt.