"Viel wichtiger ist, dass man seinem Herzen folgt", sagt Tobias Elbs. Er setzt auf soziales Engegament - in Kaufbeuren und bald in Ecuador. Das rät er Schülern.

06.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bald hebt der Flieger ab. Die Reise geht nach Down Under. Einige Monate will Tobias Elbs durch Australien reisen und dabei arbeiten. Ein schwerer Abschied, denn der 18-Jährige lässt einiges zurück. Erst dieses Jahr hat er am Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren sein Abitur mit einem Schnitt von 0,8 gemacht.

