Seit 50 Jahren gibt es die Ballettakademie König-Sräga in Kaufbeuren

Nach vielen namhaften Stationen verschlug es Joachim König 1973 nach Kaufbeuren, wo er seither mit seiner Frau Elke eine Ballettakademie leitet. Was zum Jubiläum geplant ist.

21.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Das ist mein Leben! Ein Leben für den Tanz!“, antwortet Joachim König schon fast etwas erbost auf die Frage, ob er denn irgendwann so etwas wie Ruhestand anstrebt. Seit 65 Jahren steht der Tänzer auf der Bühne, hat an vielen wichtigen Theatern gearbeitet und führt seit 50 Jahren zusammen mit seiner Frau Elke König-Sräga eine Ballettakademie in Kaufbeuren. „Ich mache das, solange es geht“, betont der Künstler, der nicht gerne auf sein Alter angesprochen wird. Nach fünf Jahrzehnten Lehrtätigkeit in der Wertachstadt blickt er, bei allen Entwicklungen und Veränderungen, zufrieden auf diese Zeit zurück – und plant zum Jubiläum etwas Besonderes.

