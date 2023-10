"Selbst für Kinder ist der Ukraine-Krieg zum Alltag geworden"

Die Ukraine steht im Mittelpunkt eines Abends der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Bekannter Autor hält Lesung, Bürgermeisterin erzählt, wie sie den Krieg erlebt.

27.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Bei leckerem Borschtsch und einem kühlen Getränk stimmten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Dienstagabend im Haus St. Martin auf den ukrainischen Abend ein, zu dem die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren eingeladen hatte. Die Lebenshilfe arbeitet seit vielen Jahren mit dem ukrainischen Rehabilitationszentrum „Dzvinochok (auf Deutsch: Glöckchen) für Kinder mit Behinderung in Kizman und mit der Elterninitiative „Träume der besonderen Kinder“ in der Stadt Mamajiwzi zusammen. Um deren Arbeit hier bekannter zu machen, sei die Idee zu einem ukrainischen Abend entstanden, sagte Klaus Prestele von der Lebenshilfe. Er freue sich daher sehr, dass es gelungen sei, Schriftsteller Andrej Kurkow aus der Ukraine, der sich gerade auf einer Lesereise in Deutschland befindet und in Städten wie Hamburg, Tübingen und Frankfurt auftritt, für eine Lesung in Kaufbeuren zu gewinnen. Prestele erzählte, dass es schon vor Kriegsbeginn im Februar 2022 eine enge Kooperation mit den dortigen Partnereinrichtungen gegeben habe. Es fanden gegenseitige Besuche statt und im Sommer 2021 sei ein Kooperationsvertrag unterzeichnet worden, sagte Prestele.

