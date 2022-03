Selbstbedienung verboten - wegeworfener Müll wechselt den Eigentümer

Was auf Wertstoffhöfen landet, dürfen Bürger nicht einfach mitnehmen. Ein Fall in Osterzell zeigt, welche Folgen das haben kann. Dort will man nun einen neuen Weg gehen.

05.03.2022 | Stand: 17:30 Uhr

632 Kilogramm – so viel Müll produzierte laut Statistikbehörde Eurostat jeder Deutsche im Jahr 2020. Da scheint eine Wiederverwertung sinnvoll, dachte sich einen Osterzeller. Er holte sich auf dem Wertstoffhof der Gemeinde Altmetall und verwertete es wieder. Das aber schien einem anderen Bürger nicht statthaft – und er beschwerte sich bei der Kommune. Die informierte sich dazu und wurde vom Landratsamt Ostallgäu angehalten, das in Zukunft zu unterbinden.

Vorschrift ist Vorschrift

„Wir mussten reagieren“, sagt Bernhard Bucka, Bürgermeister von Osterzell. Denn das Landratsamt Ostallgäu wies die Kommune an, dass eine Müllentnahme aus dem Wertstoffhof zu unterbleiben hat – was im Gemeinderat für Erstaunen sorgte: Das Recyceln von Müll sei verboten? „So ist die Vorschrift. Deshalb haben wir das an unsere Mitarbeiter weitergeleitet“, berichtet Bucka.

Strafverfolgung möglich

Warum das so gehandhabt wird, erklärt Stefan Leonhart, Pressesprecher der Behörde: „Personen, die Gegenstände zum Wertstoffhof bringen, bekunden damit ihren Entsorgungswunsch und gehen davon aus, dass die Gegenstände umweltgerecht recycelt oder entsorgt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach ihrer Abgabe gehören Gegenstände, die zum Wertstoffhof gebracht wurden, grundsätzlich dem Landkreis.“ Wer trotzdem Müll aus dem Wertstoffhof nimmt, muss im schlimmsten Fall mit Strafverfolgung rechnen. Die Vorgehensweise sei richtig, bestätigt Tobias Müller, Pressesprecher der Stadt Kaufbeuren: „Das wäre in Kaufbeuren genau gleich gehandhabt worden. Wer sich ungefragt und unerlaubterweise eine Sache aneignet, der begeht Diebstahl.“

Verkauf in Eigenregie zu aufwendig

Eine Kommune darf dieses Verbot nicht umgehen, indem sie Altmaterial zu einem symbolischen Preis Bürgern überlasse: „Die Weitergabe an Dritte – ob unentgeltlich oder gegen einen Obolus – wäre stets mit Haftungs- und Gewährleistungspflichten verbunden. Dies setzt eine fachkundige Prüfung der abgegebenen Gegenstände voraus, die vom Landkreis und den Gemeinden nicht übernommen werden kann“, erklärt Leonhart. Der Aufwand könne nicht gerechtfertigt werden, bestätigt Müller. Zumal auch ein finanzieller Aspekt eine Rolle spielt: „Wir sind allen Bürgern der Stadt verpflichtet und erwirtschaften den maximal möglichen Erlös zur Entlastung des allgemeinen Gebührenhaushaltes. Damit dient die ,Nicht-Abgabe’ in erster Linie auch dem Gemeinwohl“, erläutert der städtische Pressesprecher weiter. Und Leonhart ergänzt: „Die Herausnahme von Material kann zu verminderten Erlösen führen und unter Umständen höhere Abfallgebühren zur Folge haben.“

Kaufbeuren bietet Abfall-App

Zudem spiele auch die korrekte Entsorgung eine Rolle, berichtet Leonhart: „Die Kommunale Abfallwirtschaft kümmert sich darum, dass Wertstoffe einer geordneten und ökologischen Wiederverwendung zugeführt beziehungsweise recycelt werden. Das Material aus den Containern geht also nicht verloren, sondern gelangt im Sinne der Wiederverwendung erneut in den Stoffkreislauf.“ Das wird auch bei der Stadt so gesehen, berichtet Müller: „Grundsätzlich halten wir die Weiterverwendung alter und ausgedienter Nutzgüter für sinnvoll. Andere Abfallwirtschaftsbetriebe richten hierfür eigene Kaufhäuser ein. Diesen Aufwand für die Stadt Kaufbeuren zu betreiben, halten wir allerdings für unverhältnismäßig.“ Dennoch sei Kaufbeuren punktuell in den Bereich tätig: „Als Stadt Kaufbeuren betreiben wir eine Abfall-App. Unter der Rubrik ,Verschenkmarkt’ können Nutzer Waren zum Verschenken anbieten.“

Osterzell plant Tauschbörse

Auch die Gemeinde Osterzell will nun aktiv werden. „Jeder Abfall, der entsteht, ist schlecht“, sagt Bucka. Deshalb lässt die Gemeinde überprüfen, ob sie im Wertstoffhof einen Tisch aufstellen lässt – als Fläche für eine Art Tauschbörse. „Dort etwas abstellen, ist ja noch nicht weggeworfen“, sagt der Bürgermeister. Derzeit wird der Vorschlag noch vom Landratsamt geprüft. Wenn dem zugesagt wird, kann sich Bucka noch mehr vorstellen: „Das kann man dann noch erweitern, denn Müll zu vermeiden, ist immer eine gute Sache. Und dann hat die ganze Angelegenheit auch eine gute Seite.“