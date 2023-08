Selbstbewusst und mit dem Bus zum Topspiel - die SVG Baisweil im Höhenflug?

Baisweil-Lauchdorf, Spitzenreiter der A-Klasse 5, gastiert am Wochenende beim direkten Verfolger in Ruderatshofen. Das Team reist zum Spiel mit den Fans an.

22.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Es ist ein perfekter Start für die SpVgg Baisweil-Lauchdorf in die A-Klasse 5. Als einziges Team hat die Mannschaft in dieser Saison noch keinen Punkt hergegeben. „Es war auch unser Ziel, ganz vorne mitzumischen“, gibt sich Abteilungsleiter Stefan Wohlfahrt selbstbewusst.

Max Steinhauser gut in Form

Dass der Vorjahresvierte so früh in so bestechender Form ist, das überrascht dann doch. Maßgeblich trägt dazu auch Angreifer Max Steinhauser bei, der erst am zurückliegenden Wochenende mit fünf Toren in einem Spiel für Schlagzeilen sorgte. „Er ist ein super Kicker und gerade richtig im Flow“, lobt sein Abteilungsleiter. Mit acht Treffern in drei Spielen führt er in seiner Liga die Torjägerliste aktuell an. Und sein Riecher wird auch am Wochenende wichtig, wenn Spitzenreiter Baisweil-Lauchdorf auswärts beim zweitplatzierten TSV Ruderatshofen/Aitrang am Samstag ab 15.30 Uhr antritt.

Beide Mannschaften stehen für Tore

Mit dem Bus werden Mannschaft und Fans der SVG anreisen, berichtet Wohlfahrt – „eine coole Angelegenheit“, wie er es nennt. Viele Tore sind wahrscheinlich. Beide Teams haben bisher je 16 Treffer erzielt und stellen somit die beste Offensiven der Liga. Und beide Mannschaften sind auch unter den Top 6 in Sachen Abwehrarbeit. Zu sehr auf den TSV Ruderatshofen fokussieren will sich Wohlgemuth aber nicht. „Wir wollen wir nur auf uns schauen und selbst Lösungen kreieren“, erklärt der Abteilungsleiter.

Baisweil hat schon früh fast alle Spieler zusammen

So mag es für die SVG Baisweil-Lauchdorf also nur bedingt interessant sein, dass Ruderatshofen am zurückliegenden Wochenende seine Stehauf-Qualitäten bewiesen hat und mit einem Last-Minute-Treffer gegen Biessenhofen-Ebenhofen das 3:3 und somit einen Punkt sicherte. Bis auf einige wenige Verletzte wird die SVG, das sei auch ein Grund für den Erfolg, am kommenden Wochenende personell aus dem Vollen schöpfen können. „Wir sind also gut aufgestellt“, urteilt der Abteilungsleiter.