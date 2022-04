Selten gehörtes Werk erklingt in St. Martin in Kaufbeuren

In schlanker Besetzung, aber nicht weniger beeindruckend als bei einer Orchester-Aufführung erklangen „Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“ von César Franck in der Kaufbeurer Martinskirche. Es musizierten unter der Leitung von Stefan Mohr das Vokalensemble St. Martin sowie Gesangssolisten und Instrumentalisten.