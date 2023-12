Was macht denn die "Sendung mit der Maus" in Kaufbeuren?

Die aktuellen Lach- und Sachgeschichten der Sendung mit der Maus kommen aus Kaufbeuren. Moderatorin Clarissa hat hier eine ganz besondere Firma besucht.

04.12.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Schon über 50 Jahre lang lernen Kinder (und neugierige Eltern) in den Lach- und Sachgeschichten der Sendung mit der Maus allerlei Spannendes. Vom stromerzeugenden Lenkdrachen, über den Bau eines ICE bis hin zum Geheimnis eines Spinnenetzes - und das sind alles nur Beispiele aus den letzten zwei Jahren.

Die Sendung mit der Maus aus Kaufbeuren: Zu Besuch in Neugablonz

Im Sommer war die Maus in Person von Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva in Kaufbeuren zu Gast. Und das für eine Folge in der Adventszeit? Oh ja, denn: "Das Besondere an Kaufbeuren: Es schneit hier das ganze Jahr", sagt Clarissa fröhlich in die Kamera.

Und das stimmt auch - zumindest ganz im Osten vom Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz bei der Firma "Walter & Prediger". Hier stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hans Walter echte Schneekugel-Kunstwerke her - in ganz viel Handarbeit. Und das schon seit über 70 Jahren. Nebst klassischen Motiven (Weihnachtsmann, Rentier, Rotkäppchen) sogar als Miami-Edition mit Flamingos, als Grusel-Kugel zu Halloween oder als Miniatur-Version.

Die Sendung mit der Maus bei Walter & Prediger in Kaufbeuren/Neugablonz - echte Weihnachts-Handarbeit

Walter öffnet für die Maus-Zuschauerinnen und -Zuschauer seine Schatzkiste und seine Angestellten zeigen, wie viel Handwerk in einer einzigen Kaufbeurer Schneekugel steckt.

Ganz am Ende der Sendung hat Moderatorin Clarissa noch eine Überraschung parat. Bei der aktuellen Maus-Sendung gibt es - so viel dürfen wir wohl verraten - etwas zu gewinnen. Denn auch Maus und Elefant haben sich ins Neugablonzer Schneegestöber gewagt.

Sendung mit der Maus aus Kaufbeuren im Fernsehen und im Stream

Die aktuelle Sendung der Maus lässt sich in der ARD-Mediathek oder auf wdrmaus.de anschauen. Aber Obacht, der Stream ist nur bis zum 7. Januar 2024 abrufbar. Die Folge aus Kaufbeuren kommt aber auch noch mal im Fernsehen - und zwar: