Sensation mit dem letzten Stechschuss - Aufkirch klopft an Tür zur 2. Bundesliga

Die Schützen der FSG Römerturm Aufkirch kämpfen in der Bayernliga um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ein Stechschuss sorgt für die Überraschung.

07.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Bayernliga im Sportschießen ist nun für diese Saison beendet. An sieben Wettkampftagen behaupteten sich mit St. Georg Untergermaringen und der FSG Römerturm Aufkirch gleich zwei Mannschaften aus dem Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf in dieser Klasse. Und nicht nur der Klassenerhalt ist für beide Vereine gesichert: Mit dem letzten Wettkampftag öffnet sich für Aufkirch sogar die Tür in die 2. Bundesliga.

Zunächst knapp gegen den Favoriten verloren

Noch einmal richtig spannend wurde es für die Aufkircher Fans, die den Wettkampftag beim Bund München im Livestream zuhause vor den Bildschirmen verfolgten. Gleich im ersten Kampf mussten die Römerturmschützen gegen den Gastgeber und Tabellenführer Bund München III antreten. Der war als klarer Favorit ins Rennen gegangen, siegte am Ende allerdings nur mit 3:2 Einzelpunkten. Ramona Schleich (390:389) und Annemarie Wimmer (384:382) gewannen knapp.

Susanne Wilhelm behält die nerven

Am Nachmittag gegen Großaitingen wurde es richtig spannend. Nach der regulären Schießzeit stand es 2:2. Während die Aufkircher Siegerinnen des Vormittags nun das Nachsehen hatten (Schleich 383:392, Annemarie Wimmer 382:390), gewannen dieses Mal Ramona Lacher (390:388) und Christoph Strobl (384:381). Bei Susanne Wilhelm stand es am Ende gegen ihren Schweizer Gegner 386:386. So entschied das Stechen letztendlich über den Gesamtsieg. Wilhelm, die zum ersten Mal mit neuem Gewehr schoss, behielt die Nerven und schoss souverän eine 10, wohingegen sich ihr Gegner mit einer 8 geschlagen geben musste.

Die beiden ersten Vereine dürfen nicht aufsteigen

Was zu diesem Zeitpunkt noch keinem bewusst war: Durch diesen Sieg schob sich Aufkirch auf Tabellenplatz vier und darf somit am 15. April zum Aufstiegskampf in die 2. Bundesliga Süd fahren. Eine Ehre, die eigentlich den beiden Tabellenführern zusteht. Da mit dem Bund München III und Kempten II allerdings zwei Mannschaften gesperrt sind, weil sie bereits in der Liga vertreten sind, rückt die FSG Aufkirch nach. Mit dieser Entwicklung hatte vor zwei Jahren beim unverhofften Aufstieg in die Bayernliga noch keiner gerechnet, dennoch ist die Freude groß: Mannschaftsbetreuer und ehemaliger Jugendleiter Alfred Strobl gibt immer wieder zu, dass er zu Beginn recht skeptisch gewesen sei. Umso stolzer sei er auf die Mannschaft. Und vielleicht gibt es für ihn und alle Fans ja bald noch einen weiteren Grund, auf Aufkirchs Erste stolz zu sein.

Untergermaringen sichert sich klar die Liga

Die Erste Mannschaft aus Untergermaringen wiederum trat bei ihre letzten beiden Wettkämpfen mit der Luftpistole im oberbayrischen Scheuring an. Auch wenn der Tag den Untergermaringern keine Punkte mehr eingebracht hat, war ein möglicher Abstieg zu diesem Zeitpunkt kein Thema mehr. Die Ostallgäuer verloren 1:4 (1771:1837 Ringe) gegen Schönbach (Landkreis Aichach-Friedberg) und mit demselben Ergebnis gegen Böbing (Landkreis Weilheim-Schongau). Markus Nieberle holte jeweils den Ehrenpunkt.

Unter dem Strich beendet Untergermaringen die Bayernliga Luftpistole SüdWest auf Tabellenplatz fünf mit 30:40 Einzelpunkten und 14:14 Mannschaftspunkten.