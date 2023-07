Sexuelle Belästigung: Unbekannter fasst Fußgängerin an den Po und tritt sie

Ein Unbekannter belästigt eine Fußgängerin in Kaufbeuren sexuell. Als sie sich gegen ihn wehren will, schlägt und tritt er sie. Die Polizei sucht nach Zeugen.

10.07.2023 | Stand: 13:20 Uhr

In Kaufbeuren hat ein unbekannter Radfahrer am Sonntag gegen 11 Uhr eine Fußgängerin belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf dem Blatterbachweg in Richtung Apfeltranger Straße. Auf Höhe der Kaufbeurer Straße fuhr der Unbekannte an der Frau vorbei und griff ihr unvermittelt an den Hintern.

So beschreibt die Frau den unbekannten Radfahrer

Die Frau wehrte sich gegen die Belästigung. Es kam zum Gerangel. Dabei schlug der Unbekannte die Frau und trat ihr in den Bauch. Sie hatte danach Schmerzen im Bauchbereich. So beschreibt die Frau den Unbekannten:

20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

dunkler Teint, schwarze kurze Haare

Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Er trug einen roten Jogginganzug (Hose und Jacke).

Der Unbekannte fuhr auf einem blauen Fahrrad. Auf dem Gepäckträger befand sich eine braune Papiertüte.

Sexuelle Belästigung in Kaufbeuren: Polizei ermittelt gegen zwei Unbekannte

Während des Vorfalls und während sich die Frau lautstark bemerkbar machte, soll ein etwa 60 Jahre alter Radfahrer vorbeigefahren sein. Dieser hielt nicht an. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen den jüngeren Unbekannten. Gegen den älteren Radfahrer wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den beiden Radfahrern machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Kaufbeuren melden.

