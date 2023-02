Sexuelle Nötigung: Kaufbeurer Schöffengericht spricht Angeklagten zum Teil frei

Ein 18-Jähriger soll seine schlafende Ex-Freundin im Intimbereich berührt und ihr Gesäß fotografiert haben. Vor dem Amtsgericht Kaufbeuren zeigt er keine Reue.

Von Kathrin Elsner

27.02.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Bei der Urteilsverkündung brach die Geschädigte in Tränen aus. Das Schöffengericht sah den Tatbestand der sexuellen Nötigung nicht erwiesen und sprach ihren Ex-Freund, entgegen der Forderung der Staatsanwaltschaft, in diesem Punkt frei. Nach ihren Angaben hatte er sie, während sie schlief, im Intimbereich angefasst und versucht, in sie einzudringen. Die unerlaubten Bilder ihres nackten Gesäßes führten zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro.

