Kaufbeuren: Mann missbraucht Tochter eines Freundes

Ein Mann soll sich vor vielen Jahren an der Tochter eines Freundes vergangen haben. Nun verkündete das Gericht in Kaufbeuren das Urteil gegen den 61-Jährigen.

Wegen 25 Fällen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat das Kaufbeurer Jugendschöffengericht einen heute 61-jährigen Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Der Kaufbeurer hatte sich in den Jahren 2006 und 2007 immer wieder an der bei Beginn der Vorfälle erst sieben Jahre alten Tochter eines Freundes vergangen – zunächst durch das Zeigen von Pornoheften, später auch durch direkte Übergriffe. Das Opfer hatte das Erlebte offenbar lange Zeit verdrängt und erst als Erwachsene im Rahmen einer psychologischen Behandlung verarbeiten können. Im Herbst vergangenen Jahres erstattete die junge Frau dann Anzeige.

Mann aus Kaufbeuren verging sich immer wieder an minderjährigem Mädchen

In ihrer Zeugenaussage schilderte sie, wie sich der langjährige Freund ihres Vaters durch Geschenke und gemeinsame Unternehmungen ihr Vertrauen erschlichen hatte. Der Mann sei für sie vor allem nach der Trennung ihrer Eltern eine „wichtige Bezugsperson“ gewesen, die sie nicht habe verlieren wollen – obwohl sie sich bei ihm zunehmend unwohl gefühlt habe.

Die Taten begannen offenbar damit, dass der Kaufbeurer der damals Siebenjährigen immer wieder Pornohefte zeigte – von mindestens 18 Fällen ist die Rede. Später brachte der Mann das Kind dann wohl dazu, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. In einem anderen Fall soll er ihr ein Sexspielzeug an ihr Geschlechtsteil gehalten haben. Der gravierendste Vorfall soll in der Wohnung des Angeklagten stattgefunden haben.

Sexueller Missbrauch: 61-Jähriger Täter weitgehend geständig

Dort habe er den Intimbereich des Kindes mit seinem Geschlechtsteil berührt. Dies bestritt der ansonsten weitgehend geständige 61-Jährige. Das Gericht hatte aber auch in diesem Punkt keine Zweifel an seiner Schuld. Der Vorsitzende verwies im Urteil auf die glaubhafte Aussage der Zeugin, die sowohl die Schöffen als auch er selbst als „beeindruckend“ empfunden hätten.

Die junge Frau hatte die Vorfälle äußerlich gefasst und beherrscht geschildert. Es wurde aber auch deutlich, dass sie nach wie vor unter dem Erlebten leidet und manche Erinnerungen sie „bis heute verfolgen“. Trotzdem fand sie die Stärke, einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich zu akzeptieren.

Bei Beginn der Übergriffe erst sieben Jahre alt: Klägerin akzeptiert Täter-Opfer-Ausgleich

Nachdem sie über ihren Nebenklage-Vertreter die Zustimmung gegeben hatte, entschuldigte sich der Angeklagte bei ihr und übergab ihrem Anwalt eine Schmerzensgeld-Anzahlung von 3000 Euro.

Der Verteidiger hielt dies im Plädoyer für einen erheblichen Strafmilderungsgrund. Auch würden die Taten seines reuigen und nicht vorbestraften Mandanten „schon sehr lange zurückliegen“. Unter Berücksichtigung aller Umstände sei eine zweijährige Bewährungsstrafe ausreichend.

Amtsgericht Kaufbeuren: Gericht und Staatsanwaltschaft halten Bewährung für nicht vertretbar

Angesichts der Vielzahl der Taten und der Folgen für das Opfer hielten dies weder die Staatsanwältin noch das Gericht für vertretbar. Die Anklagevertreterin beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Das Gericht blieb in seinem Urteil etwas darunter. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

