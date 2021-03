Gudrun Meirich ist seit 40 Jahren Kinderkrankenschwester und seit 2003 Stationsleiterin am Klinikum. Warum geht sie auch nach 40 Jahren nicht endgültig in den Ruhestand?

15.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Seit 40 Jahren bringt sie Kinderaugen zum Leuchten. Jetzt geht Gudrun Meirich, die Stationsleitung der Kinderklinik Kaufbeuren, in ihren wohlverdienten Ruhestand. Ganz wegbleiben will sie aber auch in Zukunft nicht.