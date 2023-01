Siebenminütiges Handballdrama - SG Kaufbeuren verliert Derby

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz verspielt in Überzahl einen möglichen Sieg – und verliert in den letzten Sekunden das Handballderby gegen die SG Kempten/Kottern.

18.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Gleich zum Jahresauftakt kam es zur Partie der SG Kaufbeuren/ Neugablonz gegen die SG Kempten/Kottern. Platz fünf gegen Platz sechs in der Bezirksoberliga verhieß Spannung und Dramatik. Beides bekamen die Zuschauer auch geboten – allerdings war es spielerisch kein Handball-Leckerbissen. Doch die letzten Minuten und Sekunden der Partie hatten es in sich.

Zunächst geht es nur hin und her

Die Gastgeber gingen in der ersten Minute gleich in Führung. Doch postwendend erzielten die Illerstädter den Ausgleich. So ging es immer hin und her. Mit einem Lauf wendete Kempten das Blatt zu seinen Gunsten – doch auch die Gastgeber können Rückstände aufholen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nahm Gästecoach Sellei eine Auszeit und prompt gelang seiner Truppe mit dem Halbzeitpfiff die erneute Führung zum 13:12. In der torarmen ersten Hälfte überzeugten vor allem die beiden Keeper. Ansonsten gab es auf beiden Seiten viele Fehlwürfe.

Kaufbeuren kommt nach der Pause in Schwung

Nach der Pause war Kaufbeuren konzentrierter und traf besser. Torwart Jonas Klöck parierte einige freie Bälle und verhalf seinem Team zur ersten Drei-Tore-Führung. Beim Stand von 22:19 ging es in die letzten zehn Spielminuten – und das Drama nahm seinen Lauf.

Führung und zwei Zeitstrafen für den Gegner

Kempten/Kottern bekam kurz hintereinander zwei Zeitstrafen aufgebrummt, und die Gastgeber waren längere Zeit mit sechs gegen vier in der Überzahl. Das war der Knackpunkt der Partie. Allerdings nicht zugunsten der einheimischen SG. Im Gegenteil. Den Kaufbeurern gelang sieben Minuten kein Treffer, während die Gast-SG das Momentum auf ihrer Seite hatte. 24:25 stand es – zu spielen waren noch knapp drei Minuten. Dann lief die Uhr mit folgenden Zwischenständen ab: 25:25 (57:15), 25:26 (59:08) und schließlich 26:26 (59:46).

14 Sekunden werden zur Ewigkeit

Und das Match hatte auch nicht wirklich einen Sieger verdient gehabt. Doch mit der Schlusssekunde bekamen die Gäste noch einen Strafwurf zugesprochen, den sie zum Leidwesen des Kaufbeurer Anhangs und des Teams auch verwandelten. Durch das 26:27 gingen die zwei Punkte in die Illerstadt. Am Tabellenbild in der BOL ändert sich trotz der Niederlage nichts. Kommendes Wochenende brauchen die Wertachstädter beim TSV Weilheim mehr Spielglück, wollen sie mit beiden Zählern wieder heimkommen.

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz (Tore):

Sosonow, J. Klöck (beide Tor); Heil 5, R. Haggenmüller, Niklas Klöck, Bartelt, J. Haggenmüller, Glas, Dreher 6, Spitschan 2, Sagner 1, Ahic 2, Konstantin 3, Huber.