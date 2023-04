Sieg zum Saisonabschluss - U13 des ESVK gewinnt Turnier in Rosenheim

Die U13 des ESV Kaufbeuren macht ein Ausflug nach Oberaudorf und gewinnt ein Eishockeyturnier in Rosenheim. Jetzt sind die Kids in einer Pause - wenn auch nur kurz.

Die U13 des ESV Kaufbeuren hat ein paar Tage in Oberaudorf und Rosenheim verbracht. Während die Kinder in Rosenheim an einem Eishockey-Turnier teilgenommen hatten, wohnten sie in Oberaudorf in einem Schullandheim, um zum Abschluss der Saison noch einmal abseits von Training und Spielen Zeit miteinander verbrachten.

Fußmarsch durch verschneite Landschaft

Alle Kinder der Mannschaft durften mitkommen. Der Aufenthalt dort begann mit einem Fußmarsch, bergauf durch die verschneite Landschaft. Nachdem die Kids ihre Betten bezogen hatten, durften sie Tischtennis, Billard und vieles andere spielen, Musik hören oder auch selber Musik machen. Alle hatten viel Spaß dabei. Wegen des Wetters konnten aber die Angebote im Freien nicht genutzt werden. Am nächsten Tag ging es nach Rosenheim. Damit alle Kinder die Gelegenheit bekamen, mindestens drei Spiele zu machen, mussten wegen des großen Kaders viele Kids bei jeder Begegnung zuschauen – aber feuerten lautstark ihre Mannschaft an.

Nach drei Siegen wird der ESVK nervös

Der erste Gegner war Ravensburg. Hier zeigte der ESVK eifrigen und motivierten Einsatz und siegte verdient mit 6:0. Weiter ging es gegen Bayreuth. Erneut spielte das Team gut zusammen, agierte konzentriert und aufmerksam und gewann 4:0. In der dritten Partie traf Kaufbeuren auf Rosenheim. Erneut bot der ESVK schöne Spielzüge, machte viel Druck aufs Rosenheimer Tor, verteidigte aufmerksam und gewann mit 5:2. Am dritten Tag ging es früh gegen Peiting. Schon vor der Begegnung war klar, dass bei einem Kaufbeurer Sieg das Spiel um Platz eins gesichert war. Daher agierten etliche Spieler sehr nervös. Sie waren zwar im ganzen Spiel überlegen und fuhren viele Angriffe aufs Peitinger Tor, vergaben aber zu oft ihre Chancen. Im weiteren Spielverlauf versuchten sie es mit immer mehr Einzelaktionen. Am Ende stand aber doch der verdiente 3:2-Sieg für den ESVK.

Im Endspiel spielt die U13 wieder souverän

Im Endspiel traf Kaufbeuren erneut auf Rosenheim. Jetzt spielten die Kinder wieder gut zusammen, agierten hoch motiviert mit viel Spielfreude und verwandelten ihre Torchancen. Die Verteidigung war aufmerksam, und die Torhüter boten, wie während des ganzen Turniers, eine starke Leistung. Die Freude über das 9:4 und damit auch den Turniersieg, war natürlich riesengroß. Mit diesem Erlebnis endete für die U13-Mannschaft des ESV Kaufbeuren eine sehr erfolgreiche Saison. Jetzt geht es für die U13 des ESVK in die Pause, bis in ein paar Wochen das Sommertraining mit der neu zusammengesetzten Mannschaft losgeht.