Nach zwei knappen Siegen gegen Regensburg ist die ESVK-U20 ihrem Ziel ein Stück näher

Wichtiger Schritt: Mit den beiden Siegen kommt Kaufbeuren dem dritten Platz und damit der Meisterrunde näher.

29.09.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Fünf Zwei-Minuten-Strafen sprachen die Schiedsrichter allein in den letzten fünf Minuten der Partie der ESV Kaufbeuren-U20 gegen die Eisbären Regensburg aus – ein deutliches Anzeichen dafür, dass es am Ende um die Wurst ging. Stark aufspielende Regensburger wollten am Sonntagmittag in Kaufbeuren unbedingt die zweite Niederlage des Wochenendes verhindern. Am Ende aber siegte der ESVK doch.

Siegtreffer fiel drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit

Wie schon am Samstag feierte das Team von Trainer Andreas Becherer einen 3:2-Erfolg – Andreas Wieslers Siegtreffer fiel dabei drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Nun war Kaufbeuren nicht so gut und Regensburg klar nicht so schlecht, dass die Allgäuer sechs Punkte und Regensburg gar keinen verdient hätten, „aber so ist Eishockey“, sagte Becherer.

Weniger Fehler gemacht

Sein Team hätte eben zwei Mal „einen Fehler weniger gemacht“. Es wäre ein „echt harter Fight gewesen“. Und ein wichtiger Kampf. Denn mit der am Ende so klaren Punkteverteilung hat Kaufbeuren einen wesentlichen Schritt gemacht, letztlich den dritten Platz zu sichern und die anvisierte Meisterrunde auch in der Tat zu erreichen.

Leon Sivic maßgeblich am Erfolg beteiligt

Mit zwei Toren am Sonntag war Leon Sivic maßgeblich am Erfolg beteiligt. Ein gutes Spiel gemacht zu haben, attestierte Trainer Andreas Becherer seinem Angreifer, wohl wissend, dass Sivic nach langer Verletzung immer noch auf dem Weg zurück zu alter Form ist. „Da kann man nicht die Hand auflegen und sofort ist er wieder der Alte.“ Schon jetzt aber sei Sivic ein extrem wichtiger Spieler.

Das dürfte auch für den Italiener Andreas Wiesler gelten – er erzielte ebenfalls zwei Tore am Wochenende und rechtfertigte somit, dass er am Sonntag als Kontingentspieler den Vorzug vor Richard Rokaly (aus Ungarn) bekam. Im Tor stand nämlich am Sonntag anstelle des tags zuvor eingesetzten Dieter Geidl Kontingentspieler Timotej Pancur. Eine richtige Entscheidung, wie Becherer fand. „Timotej hat uns heute den Sieg gerettet.“

Samstag: ESV Kaufbeuren - Jung-Eisbären Regensburg 3:2 (2:2, 1:0, 0:0), Tore: 1:0 Herbrik (4.), 1:1 Jiranek (11.), 2:1 Nerb (17.), 2:2 Hinz (17.), 3:2 Wiesler (34.)., Zuschauer: 69, Strafminuten: ESVK 6, EVR 12.

Sonntag: ESV Kaufbeuren - Jung-Eisbären Regensburg 3:2 (1:0, 1:2, 1:0), Tore: 1:0 Sivic (3.), 1:1 Hinz (23.), 1:2 Löhr (28.), 2:2 Sivic (40.), 3:2 Wiesler (60.), Zuschauer: 72.