Siegesserie der Joker hält an

07.11.2022 | Stand: 09:21 Uhr

DEL 2: ESV Kaufbeuren – Bayreuth Tigers 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Ihre Siegesserie weiter ausgebaut haben die Buron Joker gestern Abend beim DEL 2-Spiel gegen Bayreuth, das sie klar mit 5:1 für sich entschieden. Vor der Partie gab es eine schlechte Nachricht beim ESV Kaufbeuren: Verteidiger Alex Thiel fiel kurzfristig aus. So rückte Tobias Echtler in die erste Reihe. Der Gegner trat derweil mit beiden Ex-ESVK-Spielern an: Sami Blomqvist und Branden Gracel, der mit Pfiffen empfangen wurde, spielten zusammen mit Topscorer Ville Järveläinen in einer Reihe. Die Stimmung in Kaufbeuren war trotzdem gut. Die Vorfreude war den rund 2400 Fans nach den guten Leistungen der Joker anzumerken. Das Spiel entsprach im ersten Drittel in etwa der Tabellensituation Erster gegen Letzter. Aber der ESVK spielte eher schön als effektiv. Immerhin schlossen Tyler Spurgeon (10.) und Markus Lillich (19.) zwei Spielzüge mit Toren ab. Trotzdem war das Ganze noch zäh. Auch im zweiten Drittel war der ESVK klar überlegen. Bei einem der teilweise sehr schönen Spielzüge war Simon Schütz zum 3:0 erfolgreich (38.), worauf Bayreuth den Torwart wechselte. Der ESVK überstand dann sogar eine doppelte Unterzahlsituation. Insgesamt zeigte die Defensive eine sehr gute Leistung, insbesondere galt das für Torwart Daniel Fießinger, Simon Schütz und Tomas Schmidt. Der dritte Abschnitt war dann wie die beiden zuvor. Kaufbeuren agierte gefällig, aber nicht zwingend. Ein eher harmloser Schuss - ausgerechnet von Gracel - führte zum 1:3 (44.). Der Ex-Kaufbeurer traf danach nochmals den Pfosten. Aber wirklich gefährlich war Bayreuth nicht. Stattdessen nutzte der ESVK eine Überzahl zum 4:1 durch Max Oswald (50.). Danach passierte nicht mehr viel, aber die Fans feierten trotzdem. Beim dritten Versuch des ESV Kaufbeuren, ein Empty-Net-Goal zu erzielen, jubelte schließlich Kaufbeurens Mikko Lehtonen (60.) über das 5:1. (fro) Tore: 1:0 Spurgeon (10.), 2:0 Lillich (19.), 3:0 Schütz (38.), 3:1 Gracel (44.), 4:1 Oswald (50.), 5:1 Lehtonen (60./EN). Strafminuten: Kaufbeuren 10, Bayreuth 12. Zuschauer: 2403.