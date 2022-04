Siegesserie zuhause gerissen - DJK zwei Klassen unterlegen

DJK Kaufbeuren zahlt bei deftiger 50:86-Niederlage im Spitzenspiel der Basketball-Bezirksoberliga gegen Schwaben Augsburg Lehrgeld.

13.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Serie hat die DJK Kaufbeuren zuhause ihre zweite Saisonniederlage kassiert. Im Bezirksoberliga-Spitzenspiel gegen die zweitplatzierte BGLS Kangaroos Schwaben Augsburg unterlag der Tabellendritte überraschend deutlich mit 50:86 (24:42) und agierte dabei über weite Strecken plan- und chancenlos. „Der Gegner war ein bis zwei Klassen besser als wir, das muss man neidlos anerkennen“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace. Seine Mannschaft habe aber auch in keinem Bereich an die gute Leistung aus der Vorwoche beim Erfolg in Gersthofen anknüpfen können. „Weder offensiv noch in der Verteidigung ist es nach Plan gelaufen, die Dreier sind auch nicht so gefallen wie zuletzt. Dennoch hätten wir uns schon deutlich mehr gegen diese Niederlage stemmen dürfen.“

Erfahrene Regionalligaspieler

Gegen die erfahrenen Augsburger, die allesamt bereits in der Regionalliga aufgelaufen sind, waren die jungen DJK’ler zunächst schnell auf verlorenem Posten. Mit 21:12 ging das erste Viertel klar an die Gäste, ehe sie ihre zweite Garde aufs Feld schickten und die Kaufbeurer in der Folge ihre beste Phase hatten. Mit einem 9:0-Lauf gelang den Hausherren sogar der Ausgleich, und die gut gefüllte Schelmenhofhalle wachte richtig auf – doch dann machte der Aufstiegskandidat mit seiner Topbesetzung für den Rest der ersten Halbzeit wieder gnadenlos ernst und schickte die DJK mit einem 24:42-Rückstand in die Pause. „Das eine kleine Momentum, das wir uns erspielen konnten, haben sie im Stile einer Topmannschaft beantwortet“, sagte Peronace. „Sie haben das Geschehen nach Belieben kontrolliert und dosiert, wann immer es nötig war, und wir waren diesmal nicht stark genug, um über 40 Minuten dagegen zu halten.“

Alt, aber fit

So zeigte sich auch nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Die Kaufbeurer mühten sich verzweifelt, kamen dem Favoriten, der trotz des relativ hohen Durchschnittsalters äußerst fit wirkte, aber nicht bei. Zu überlegen – auch körperlich – diktierten die Augsburger auf beiden Seiten des Feldes. Lediglich Topscorer Max Beinhofer mit 18 und Spielmacher Alex Susock mit 15 Zählern brachten sich nennenswert als Punktesammler bei der DJK ein. Mit 40:59 im Hintertreffen ging es für die Gastgeber ins Schlussviertel – wo dann auch die Körpersprache nicht mehr stimmte. „Da hingen irgendwann richtig die Köpfe nach unten und dann fehlt eben immer wieder der halbe oder in diesem Fall wohl eher ein ganzer Schritt“, bemängelte der DJK-Coach. „Das hat mir dann gar nicht mehr gefallen, weil das Ergebnis nicht so hoch hätte ausfallen müssen.“ Aber letztlich sei an der 50:86-Heimniederlage auch absolut nicht zu rütteln gewesen. Für die Kaufbeurer war es die zweite Pleite im erst zweiten Heimspiel. Durch die weiße Auswärtsweste bleiben sie allerdings vorerst auf dem dritten Rang.

Basketball oder Handwerk

Für Samstag, 23. April, ist für die DJK gegen den tabellensechsten TV Augsburg ein weiteres Heimspiel angesetzt, das aufgrund des Corona-Spielplans nachgeholt werden muss. Allerdings bleibt offen, ob die Renovierungsarbeiten in der Schelmenhofhalle bis dahin abgeschlossen sind.