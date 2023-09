Silber in Rotterdam - Ehre für Athleten der Lebenshilfe

Das Segelteam der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren wird zweiter bei der Regatta in der Nordsee. Niklas Lange und Fabian Schilling mit offiziellen Funktionen für Deutschland.

10.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Niklas Lange und Fabian Schilling haben in Rotterdam Silber gewonnen. Die beiden Sportler der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren nahmen bei der Europäischen uniffied Segelregatta teil, zu der die Special Olympics Belgien eingeladen hatten.

Nordsee statt Forggensee

Lange und Schilling waren jeweils mit ihren uniffied Partnern Katja Reisch und Christoph Scheurer an der Nordsee unterwegs. Dabei war immer ein Duo auf dem Laser Segelboot im Wasser. „Das Schöne war, dass die ganze Aktion mitten in Rotterdam stattgefunden hat“, berichtet Markus Reichart, Leiter der Sportabteilung der Lebenshilfe, zu der 160 Athleten gehören. Dennoch mussten sich Lange und Schilling erst einmal an die neuen Begebenheiten anpassen: „Unsere Athleten sind natürlich nicht gewohnt, in der Nordsee zu segeln. Am Forggensee geht es durchaus gemütlicher zu“, erklärt Reichart, aber fügt an: „Die zwei waren sehr glücklich, da es schon ziemlich aufregend war, auf dem Meer zu segeln“.

Eid gesprochen und olympisches Feuer entzündet

Zumal dabei nicht nur die Silbermedaille herausgesprungen ist. Das Duo war mit seinen Partnern nämlich als süddeutsche Delegation von Special Olympics Deutschland ausgesendet worden. Auch deshalb durften Fabian Schilling den Eid vortragen und Niklas Lange das olympische Feuer entfachen.