Singende Linkshänder - der etwas andere Tennisclub

Der Tennisclub Kaufbeuren Am Kronenberg ist 50 Jahre alt geworden. Dabei wird Vieles mit links gemacht - und sogar der Gegner zum Singen gebracht.

08.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kaufbeuren Heiter und ausgelassen feierte der Tennisclub Kaufbeuren Am Kronenberg zusammen mit vielen Gästen sein 50-jähriges Bestehen. Oberbürgermeister Stefan Bosse, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl und Pascal Lechler als Beauftragter der Stadt Kaufbeuren für Sport und Bewegung ließen sich es nicht nehmen, mitzufeiern.

Gründungsmitglied im Landtag

In seinem Grußwort lobte Bosse die kontinuierliche und vorbildliche Arbeit, die beim TCKK seit vielen Jahren geleistet werde. Pohl, selbst Gründungsmitglied, wünschte dem Club auch in den nächsten 50 Jahren weiterhin sportlichen Erfolg und viele rauschende Feste.

Zusammenhalt im Verein

Vereinsvorsitzender Joachim Kohler hob in seiner Festrede insbesondere das freiwillige Engagement vieler Mitglieder hervor. Zusammen mit der soliden Haushaltspolitik sei es daher möglich, seit Jahren alle Investitionen in die Tennisplätze und das Clubheim aus eigener Kraft zu finanzieren. Und mit zwei Mannschaften in der Landesliga kann der Club stolz auf sein sportliches Niveau sein. Die vielen verschieden Feiern, die fest im Tenniskalender des TCKK verankert sind, dokumentieren den Spaß und den Zusammenhalt im Verein.

Die Hymne zum Kronen

Zwei Besonderheiten zeichnen den Club laut Kohler aus. Zum einen gibt es immer eine erstaunliche hohe Zahl an Linkshändern in den Mannschaften. Eine Tatsache, die die sportlichen Gegner manchmal an den Rand der Verzweiflung bringt. Zum anderen hat der Club eine eigene Hymne, deren Text von Spielern mit viel Ironie selbst verfasst wurde. Dieses „Kronenberglied“ wurde zum emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung von der Festgesellschaft mit Inbrunst gesungen. Selbst die Mitglieder der anwesenden befreundeten Tennisclubs ließen sich dazu hinreißen, in die Hymne mit einzustimmen.