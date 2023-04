Sitzungen während der Corona-Pandemie: Kaufbeurer Stadtrat verlässt den Stadtsaal

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Vorschriften tagte der Kaufbeurer Stadtrat drei Jahre lang im Stadtsaal. Ab Mai kehrt er ins Rathaus zurück.

01.04.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Gut drei Jahre lang haben die Sitzungen des Kaufbeurer Stadtrats im Stadtsaal stattgefunden – diese Woche wohl zum letzten Mal. Die nächste Sitzung im Mai soll wieder im Rathaus über die Bühne gehen.

„Wir waren hier gut beheimatet“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse in der jüngsten Zusammenkunft, bei der auch der Finanzhaushalt der Stadt verabschiedet wurde – und dankte Stadtsaal-Techniker Julian Loos für die Unterstützung.

Corona-Pandemie: Wegen der Hygienevorschriften fanden die Stadtratssitzungen seit März 2020 im Stadtsaal in Kaufbeuren statt

Wegen der Pandemie kamen die Kommunalpolitiker und -politikerinnen ab März 2020 an der Augsburger Straße zusammen – lange Zeit sogar hybrid. Das heißt, ein Teil der Stadträte plus OB waren im Stadtsaal, die anderen per Video zugeschaltet.

