Slalomfahren in Neugablonz: Ärger über zugeparkte Straßen

In Kaufbeuren wird gerade viel gebaut. Warum diese Baustellen für zwei Anwohnerinnen manchmal ein regelrechtes Slalom-Geschicklichkeitsfahren zur Folge haben.

28.09.2023 | Stand: 10:00 Uhr

In Kaufbeuren wird derzeit fleißig gearbeitet – von Kleinkemnat bis zum Hartmähderweg. Dabei geht es um Straßensanierungen, Kabel- oder Kanalarbeiten. Doch die Baustellen haben etwa in der Hüttenstraße oder der Jägerstraße unangenehme Nebenwirkungen, meinen zwei Leserinnen. Denn sie führen dazu, dass deren Anlieger teilweise in anderen Straßen parken – und das „ist besonders ärgerlich, wenn es Firmenfahrzeuge sind“, sagt eine Leserin.

