So baut die öffentliche Hand in Kaufbeuren

Ein AZ-Leser warnt vor Pfusch und Spezlwirtschaft in Deutschland. Welche Standards im Kaufbeurer Rathaus für die Auftragsvergabe gelten.

23.02.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Die öffentliche Hand und Bauprojekte – da könnten zwei Welten aufeinandertreffen, wie der Flughafen Berlin-Brandenburg beweise, meint ein AZ-Leser. Denn dort seien die Kosten von 1,9 Milliarden Euro auf rund sechs Milliarden Euro gestiegen. Auch in Buchloe sei die Sanierung des Hallenbades gründlich in Hose gegangen – nach einigen Pannen habe die Einrichtung unter erheblichen Mehrkosten erst 2018 wiedereröffnet werden können – weit über ein Jahr später als geplant, erklärt der Leser. Er fragt sich, ob beim Kaufbeurer Eisstadion der Rahmen eingehalten wurde und wie die Stadt die Kontrolle bei dem Umbau des Knotenpunktes Buronstraße/Neu-gablonzer Straße behalten will.