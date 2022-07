Mayr Antriebstechnik feiert am Freitag in Mauerstetten (Ostallgäu) seinen 125. Geburtstag. Warum das Publikum am Ende sogar im Stehen klatschte.

22.07.2022 | Stand: 15:47 Uhr

Der große Nachbar scheint den Kindern von St. Vitus in Mauerstetten keine Angst zu machen. Und auch dessen Alter nicht. Jedenfalls boten die Kindergartenkinder dem Unternehmen Mayr Antriebstechnik bei der Sause zum 125. Geburtstag am Freitag eine fetzige Tanzeinlage, die mit brandendem Applaus der Besucher im Festzelt bedacht wurde. Ein Programmpunkt, der zeigte, wie verwurzelt der international agierende Betrieb mit 1350 Mitarbeitern in der Region ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.