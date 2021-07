Auch heuer müssen die Menschen in Kaufbeuren coronabedingt auf das Tänzelfest verzichten. Unser Redakteur erinnert sich an nicht weniger stürmische Zeiten.

14.07.2021 | Stand: 19:25 Uhr

In Kaufbeuren wäre in diesen Tagen die fünfte Jahreszeit. Eigentlich. Zum zweiten Mal fällt das Tänzelfest wegen der Corona-Pandemie aus. Die Kaufbeurer hoffen nun auf 2022. Bis dahin helfen Erinnerungen. Mitglieder unserer Redaktion blicken in den nächsten Tagen auf ganz persönliche Erlebnisse rund um Festzüge, Lagerleben und Rummel zurück.